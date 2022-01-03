Індія розпочала вакцинацію підлітків від COVID-19 на тлі сплеску інфікувань

В Індії у понеділок, 3 січня, почали вакцинальну кампанію підлітків віком від 15 до 18 років проти коронавірусу на тлі сплеску інфікувань у деяких містах.

Велику кількість шкіл та інших навчальних закладів облаштували у центри вакцинації, повідомили представники міністерства охорони здоров'я. Підлітків щеплять вакциною місцевого виробництва Covaxin, адже це єдина вакцина, дозволена для екстреного використання для цієї вікової групи, пише Reuters.

Станом на другу половину дня вже понад 450 тисяч підлітків отримали своє перше щеплення. Загалом, за даними ЮНІСЕФ, в Індії проживають найбільше підлітків у світі - близько 253 мільйонів. З них 74 мільйонів належать до вікової групи 15-18 років, пише dpa.

Бустерні щеплення для медиків та пенсіонерів

Із наступного тижня в країні запровадять бустерні щеплення для медиків та людей старших 60 років із супутніми захворюваннями.

Як зазначає AFP, місцеві чиновники стурбовані появою омікрон-варіанта коронавірусу й раптовим зростанням кількості щоденних інфікувань. Так, за минулу добу в країні зафіксували 33 750 нових випадків, що на 22,5 відсотка більше, ніж за попередній день. Загальна кількість офіційно зафіксованих випадків омікрону в Індії склала 1700.

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Посилення карантину

У зв'язку з цим у найбільших містах Індії минулого тижня посилили карантинні обмеження. Наприклад, у Нью-Делі та Банґалорі запровадили комендантську годину з 22:00, а бари та ресторани мають працювати там за умови 50 відсотків завантаженості.

У Мумбаї заборонили публічні зібрання більше чотирьох осіб з 21:00 до 6:00 ранку і обмежили проведення весільних церемоній до 50 гостей.

Нагадаємо, що весною Індія стикнулася з важкою другою хвилею інфікувань варіантом коронавірусу дельта, яка перевантажила систему охорони здоров’я та призвела до смерті понад 200 тисяч людей.

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