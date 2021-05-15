 Коронавірус: в Індії понад 300 тисяч летальних випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2021

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Новини

Коронавірус: в Індії понад 300 тисяч летальних випадків

Індія стала третьою країною в світі, де кількість жертв коронавірусу перетнула позначку у 300 тисяч. Більше летальних випадків зафіксували з початку пандемії COVID-19 у США та Бразилії.

Пацієнт з коронавірусом в індійській лікарні

Пацієнт з коронавірусом в індійській лікарні

В Індії протягом минулої доби від наслідків COVID-19 померли 4454 людини, повідомляє у понеділок, 24 травня, місцеве міністерство охорони здоров'я. Таким чином, число летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом у країні сягнуло 303 720.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), Індія стала третьою країною в світі, в якій число жертв коронавірусу перетнуло позначку у 300 тисяч. Так, у США від початку пандемії від чи з COVID-19 померли 589,9 тисячі, а в Бразилії - 449,1 тисячі людей.

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В Індії за останні 24 години зареєстровані 222 315 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом з початку епідемії в країні виявлено близько 27 мільйонів випадків інфікування. Місцеві експерти вважають, що реальні дані значно вищі, оскільки не всім людям вдається звернутись до лікарів, які й звітують перед міністерством. В Індії проживає більше 1,3 мільярда людей.

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