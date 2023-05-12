Новою гендиректоркою Twitter стане Лінда Яккаріно

Власник Twitter Ілон Маск оголосив, що новою генеральною директоркою компанії стане Лінда Яккаріно. Сам він вирішив піти з посади генерального директора соціальної мережі після голосування користувачів за це.

Новою генеральною директоркою компанії Twitter стане колишня керівниця рекламного відділу американської медійної компанії NBC Universal Media Лінда Яккаріно. Про це у п'ятницю, 12 травня, оголосив власник компанії Twitter, американський мультимільярдер Ілон Маск.

"Лінда Яккаріно зосереджуватиметься насамперед на бізнес-операціях, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту та нових технологіях. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього", - написав Маск у Twitter.

Ілон Маск і Лінда Яккаріно Фото: Rebecca Blackwell/AP/picture alliance

Яккаріно приступить до роботи приблизно через шість тижнів, повідомляв раніше Маск. Сам він обійматиме посади голови ради директорів і технічного директора компанії. Він продовжить опікуватися роботою системних адміністраторів, стежити за IT-продукцією та програмним забезпеченням.

Свою попередню посаду голови відділу глобальної реклами та партнерства NBCU Лінда Яккаріно обіймала протягом 10 років і відіграла ключову роль в запуску стрімінгового сервісу Peacock.

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Маск пообіцяв піти після вердикту твіттер-юзерів

Наприкінці 2022 року Маск пообіцяв залишити посаду гендиректора Twitter, коли знайде "когось досить дурного, щоб узятися за цю роботу".

Цьому передувало проведене ним опитування в соцмережі. Маск поцікавився у користувачів, чи повинен покинути посаду. В опитуванні взяли участь 17,5 мільйона юзерів. "За" проголосували 57,5 відсотка, проти - 42,5.

Про рішення піти з посади генерального директора цієї соціальної мережі Маск оголосив напередодні, 11 травня.

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