Лінда Яккаріно стане новою гендиректоркою TwitterФото: Cindy Ord/Getty Images for The Female Quotient
СуспільствоСполучені Штати Америки
Новою гендиректоркою Twitter стане Лінда Яккаріно
Дар'я Нинько
2 год. тому
Власник Twitter Ілон Маск оголосив, що новою генеральною директоркою компанії стане Лінда Яккаріно. Сам він вирішив піти з посади генерального директора соціальної мережі після голосування користувачів за це.
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Новою генеральною директоркою компанії Twitter стане колишня керівниця рекламного відділу американської медійної компанії NBC Universal Media Лінда Яккаріно. Про це у п'ятницю, 12 травня, оголосив власник компанії Twitter, американський мультимільярдер Ілон Маск.
"Лінда Яккаріно зосереджуватиметься насамперед на бізнес-операціях, тоді як я зосереджусь на дизайні продукту та нових технологіях. З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього", - написав Маск у Twitter.
Цьому передувало проведене ним опитування в соцмережі. Маск поцікавився у користувачів, чи повинен покинути посаду. В опитуванні взяли участь 17,5 мільйона юзерів. "За" проголосували 57,5 відсотка, проти - 42,5.
Про рішення піти з посади генерального директора цієї соціальної мережі Маск оголосив напередодні, 11 травня.