"І радісно, і сумно": свято під час війни у Києві

32-й День незалежності України в її столиці відзначили в умовах посилених заходів безпеки молитвою у Софійському соборі, виставленням розбитої військової техніки Росії та картинами Марії Примаченко у центрі Києва.

У Києві у День незалежності України уникали великого скупчення людей через побоювання можливих ракетних ударів з боку Росії. Повідомлення про накопичення російськими військами великої кількості ракет для завдання ударів 24 серпня по Києву та іншим містам України надходили перед цим святом. Незважаючи на те, що раніше українській протиповітряній обороні, посиленій протиракетними німецькими системами Iris-T і американськими Patriot, вдавалося відбивати майже всі повітряні атаки і навіть збивати гіперзвукові ракети РФ "Кинджал", кияни прислухалися до попереджень столичної влади.

Виставка на Хрещатику

Утім, велелюдно таки було - і, перш за все, на центральній вулиці Києва - Хрещатику. Там виставили розбиту російську військову техніку та уламки збитих російських ракет. Тож від самого ранку - після привітань українському народу від президента Володимира Зеленського і молитви за Україну з нагоди Дня незалежності у соборі Святої Софії - на Хрещатик прямували люди, багато хто в святковому національному одязі. Вони неквапливо оглядали виставлені спалені танки та самохідні установки Росії, заглядали в дула гармат та фотографувалися на тлі розбитої ворожої техніки.

Фото: DW

"Мені водночас і радісно, і сумно, - сказала DW жінка середніх років Лідія. - Радію, бо це показує міць і відвагу наших захисників. А сумно, тому що я знаю, якою ціною дається нам витіснення ворога з нашої країни".

Чоловік пенсійного віку Григорій фотографував на тлі розбитої техніки свого п'ятирічного онука. "Ми прийшли на цю виставку, як і минулого року, коли тут було щось подібне. Ці виставки абсолютно необхідні! Це демонстрація нашої рішучості відстояти свою країну та свою землю. І щоб окупанти знали та бачили, що їхній "парад" на Хрещатику таки відбувся", - сказав Григорій.

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Розбита російська техніка заполонила майже цілий Хрещатик. Катерина - молода дівчина у святковому національному вбранні - оглядала її разом зі своєю подругою і з незадоволеним виразом обличчям. "Це жахливе видовище! Мені моторошно, коли уявляю, як ці величезні купи заліза рухалися на наших хлопців. Але ми повинні все це знати й бачити, щоб розуміти, проти кого нам доводиться воювати", - сказала вона.

Тридцятирічний хлопець Максим представився ІТ-шником. Він прийшов на Хрещатик зі своєю дружиною та матір'ю. "Мене ще не мобілізували, бо не маю жодної військової спеціальності. Але я розумію, що зараз в мирному Києві ми іноді можемо забувати, що війна триває і на фронті гинуть наші люди. Тут я відчув огиду до Росії та росіян. Така експозиція нагадує нам про ціну, яку ми платимо за нашу незалежність. Вона того варта!" - впевнений Максим.

Підвищені заходи безпеки

Тих, хто йшов з Хрещатика, змінювали нові відвідувачі виставки. Тут постійно перебувало близько тисячі людей. Повітряних тривог на День незалежності в Києві не було від самого ранку й аж до 16-ї години. Однак з першими звуками сирен люди стали прямувати до найближчих станцій метро, які під час тривог працюють в режимі укриттів. Поліція через гучномовці наполегливо просила пройти тих, хто лишався на вулиці, в укриття. В соцмережах з'явилися повідомлення про зафіксований розвідкою зліт з російського військового аеродрому Саваслейка ракетоносців МІГ-31, спроможних нести найнебезпечніші ракети "Кинджал".

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Але навіть за відсутності тривоги Київ не розслаблявся. На всій протяжності Хрещатика цього дня було заборонене паркування автомобілів і навіть велосипедів та самокатів. А вантажівки, що підвозили товари до магазинів, піддавалися ретельному огляду. На вулиці були виведені посилені патрулі поліції. Однак, на відміну від Дня незалежності минулоріч, практично не було помітно озброєних груп бійців Національної гвардії.

Нагородження та промови

Офіційні урочистості з нагоди Дня незалежності відбулися на Софійській площі Києва, де 1918 року було оголошене відновлення української державності у вигляді Української народної республіки. Сьогодні ж тут зібралися учасники бойових дій, політики, військове керівництво України та високі гості з Литви, Норвегії, Португалії, Боснії та Герцеговини. Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям і військовим частинам, а також бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

На Хрещатику панував святковий настрій Фото: NurPhoto/picture alliance

Зеленський наголосив, що українці не "дадуть розірвати і не випустять зі своїх рук" незалежність своєї країни. "Ми можемо перемагати! І переможемо! Українські діти на українських площах і вулицях також святкуватимуть українську незалежність… З союзниками та партнерами України, яких Україна сама обиратиме, завжди вільно", - заявив президент. Він висловив подяку "цивілізованому світу" за підтримку боротьби України за незалежність, але зазначив, що Україна має бути спроможна захистити себе.

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Тим часом біля монумента "Батьківщина-мати", з якого перед Днем незалежності зняли герб Радянського Союзу і встановили малий герб України - Тризуб, відбулося урочисте погашення нової поштової марки. На ній зображений цей деколонізований пам'ятник. Учасники урочистого погашення особливо наголосили, що це приурочено до Дня незалежності України та має символічний характер.

Президент України Володимир Зеленський Фото: Christopher Neundorf/Kirchner-Me/picture alliance

Виставки та концерти

Цілий день кияни та гості столиці України відвідували різноманітні виставки фотографій з місць бойових дій українсько-російського фронту, презентації видань нових книг про історію України та нинішню розв'язану Росією війну. В самому центрі Києва, на Європейській площі, експонувалося понад сто раніше невідомих робіт всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

А з настанням вечора на вулицях почали відкриватися концертні майданчики та виступи самодіяльних співаків та музикантів. "Оскільки день минув досить спокійно, а новини з фронту та з Росії були хорошими для нас, сподіваємося, що й вечір буде приємним і без повітряних атак", - сказав DW один із київських студентів, який слухав разом зі своїми друзями патріотичні українські пісні у виконанні вуличного музиканта.