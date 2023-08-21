У Києві запровадили ще одне обмеження до Дня незалежності

На День незалежності і День прапора в столиці не погоджуватимуть проведення недержавних масових заходів. На державних урочистостях мер столиці просить посилити заходи безпеки.

27 хв. тому 27 хв. тому

27 хв. тому 27 хв. тому

Мер Києва Віталій Кличко доручив своїм заступникам і головам столичних районних державних адміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів 23 та 24 серпня. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 21 серпня.

Кличко зауважив, що з міркувань безпеки міська влада не планує масових заходів до Дня незалежності.

Мер також звернувся до керівників головних управлінь Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві з проханням вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня державного прапора та Дня незалежності на державному рівні.

"Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, минулої суботи війська РФ завдали ракетного удару по центру Чернігова, внаслідок чого загинуло семеро людей і майже півтори сотні - отримали поранення. Цього дня в місті, як і по всій Україні відзначали велике православне свято - Преображення Господнє (Яблучний Спас).

Також у суботу в Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру, що також потрапив під удар, експонувалася виставка українських виробників дронів "Люті Пташки Демо День".

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