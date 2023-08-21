У Києві запровадили ще одне обмеження до Дня незалежності
Мер Києва Віталій Кличко доручив своїм заступникам і головам столичних районних державних адміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів 23 та 24 серпня. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 21 серпня.
Кличко зауважив, що з міркувань безпеки міська влада не планує масових заходів до Дня незалежності.
Мер також звернувся до керівників головних управлінь Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві з проханням вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня державного прапора та Дня незалежності на державному рівні.
"Усіх киян та гостей столиці закликаю в ці дні бути максимально уважними та обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, минулої суботи війська РФ завдали ракетного удару по центру Чернігова, внаслідок чого загинуло семеро людей і майже півтори сотні - отримали поранення. Цього дня в місті, як і по всій Україні відзначали велике православне свято - Преображення Господнє (Яблучний Спас).
Також у суботу в Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театру, що також потрапив під удар, експонувалася виставка українських виробників дронів "Люті Пташки Демо День".
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