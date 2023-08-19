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В ООН засудили ракетний удар військ РФ по Чернігову

Олександр Куницький
1 год. тому

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун назвала "жахливим" ракетний удар військ РФ по середмістю Чернігова. Вона вчергове закликала Москву припинити завдавати ударів по цивільних об’єктах.

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Поліція в Чкернігові фіксує наслідки ракетного удару військ РФ
Поліція в Чкернігові фіксує наслідки ракетного удару військ РФ Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Організація об'єднаних націй різко засудила ракетний удар військ РФ по Чернігову у суботу, 19 серпня. Росія має негайно припинити завдавати ударів по мирних мешканцях або цивільних об’єктах в Україні,  заявила гуманітарна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

"Я засуджую цю практику російських ударів по густонаселених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань та стрімкого зростання гуманітарних потреб", - наводить її слова пресслужба ООН в Україні. Браун наголосила, що удари по мирних мешканцях або цивільних об’єктах суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом, і "це має припинитися". 

Обстріл центру Чернігова вона назвала "жахливим". "Особливо жахливо, що удару було завдано по головній площі великого міста вранці, коли люди гуляють або йдуть до церкви, щоб відсвяткувати сьогоднішнє релігійне свято для багатьох українців", - наголосила вона.  

Нагадаємо, що 19 серпня православна церква святкує Преображення Господнє (Яблучний Спас). 

Клименко: Більшість постраждалих були на вулиці

Нагадаємо, війська РФ завдали ракетного удару по середмістю Чернігова вранці суботи, 19 серпня. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Також відомо про 129  постраждалих.

Як уточнив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, більшість жертв ракетного удару перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Він зауважив, що за драмтеатром у центрі Чернігова знаходиться також великий парк, де із самого ранку батьки гуляли зі своїми дітьми, а цетральна площа повністю була заставлена автомобілями.

"Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття", - наводяться слова Клименка у Telegram-каналі МВС України.

Нині, за його словами, правоохоронці оточили подвір'я у середмісті Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків і документують воєнний злочин РФ. Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

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