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Удар РФ по Чернігову: 7 загиблих і 117 поранених (оновлено)

Олександр Куницький
3 год. тому

Рятувальники виявили тіло жінки під час ліквідації наслідків удару військ РФ по середмістю Чернігова. Таким чином кількість жертв атаки зросла до семи, ще 117 людей зазнали поранень.

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Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнала будівля Чернігівського драмтеатру
Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнала будівля Чернігівського драмтеатруФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали вдень суботи, 19 серпня, по середмістю Чернігова, загинули семеро людей.  "У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до семи", - написав він у Telegram.

Ukraine | Russischer Raketenangriff auf Tschernihiw
Рятувальники працюють на місці влучання російської ракети у Чернігові, 19 серпня 2023 рокуФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Також, за словами Клименка, за медичною допомогою звернулося 90 поранених, з яких 10 поліцейських та 12 дітей. "Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - зазначив він. Раніше було відомо про шістьох загиблих, серед яких одна дитина, а також 40 поранених. 

Однак згодом секретар Чернігівської міської ради і в.о. міського голови Олександр Ломако повідомив у Telegram, що станом на 15:25 (за київським часом) відомо вже про 117 постраждалих.

Водночас у Офісі генерального прокурора України повідомили, що ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 110 людей. Попередньо, війська РФ використали для удару ракету типу "Іскандер", йдеться у дописі ОГПУ у Telegram. Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

19-21 серпня оголошені днями жалоби у Чернігові, повідомив Ломако.

У театрі проходила виставка дронів

Внаслідок ракетного удару РФ відбулося руйнування даху Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру, зайнялася пожежа, а також було пошкоджене скління вікон в пожежній частині, зазначили в Державній служба надзвичайних ситуацій (ДСНС). До ліквідації наслідків удару ДСНС залучила 56 осіб та 12 одиниць техніки.

Саме у будівлі драмтеатру сьогодні о 10:00 відкрилася виставка українських виробників дронів "Люті Пташки Демо День". Як повідомила одна з організаторів виставки та волонтерка Марія Берлінська, як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття, але частина людей все одно пішли на вулицю.

У Чернігівській міській раді завили, що проведення цієї виставки не було погоджене нею. "Жодних дозволів не надавалося", - йдеться у дописі пресслужби міськради у Facebook.

Однак, як повідомила Берлінська, захід було заздалегідь офіційно узгоджено з військово-цивільною адміністрацією (ВЦА), а місцек його проведенн ятрималося в таємниці. "Захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише(!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам", - зазначила вона.

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Допис пресслужби Чернігівської міськради

Допис пресслужби Чернігівської міськради
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Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнала будівля Чернігівського драмтеатру

Удар РФ по Чернігову: 7 загиблих і 117 поранених (оновлено)

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