РФ обстріляла центр Чернігова: 6 загиблих, десятки поранених

Російські війська опівдні у суботу, 19 серпня, обстріляли центр Чернігова. "Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета", - написав голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок удару загинуло п'ять осіб, ще 42 - постраждало. "Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", - написав він у Telegram.

Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако згодом повідомив, що кількість загиблих зросла до шести осіб, серед них - дитина. "6 загиблих, з них 1 дитина", - повідомив він у Telegram.

Наслідки обстрілу міста показав президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що "ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ".

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат", - написав він.