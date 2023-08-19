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РФ обстріляла центр Чернігова: 6 загиблих, десятки поранених

Аліна Коломієць
1 год. тому

РФ обстріляла Драмтеатр в центрі Чернігова, шестеро осіб загинуло, серед поранених - 11 дітей.

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Будівля драмтеатру у Чернігові після російського ракетного удару
Будівля драмтеатру у Чернігові після російського ракетного ударуФото: Vladyslav Savenok/REUTERS

Російські війська опівдні у суботу, 19 серпня, обстріляли центр Чернігова. "Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета", - написав голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок удару загинуло п'ять осіб, ще 42 - постраждало. "Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", - написав він у Telegram. 

Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако згодом повідомив, що кількість загиблих зросла до шести осіб, серед них - дитина. "6 загиблих, з них 1 дитина", - повідомив він у Telegram.

Наслідки обстрілу міста показав президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що "ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ". 

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат", - написав він. 

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Будівля драмтеатру у Чернігові після російського ракетного удару

РФ обстріляла центр Чернігова: 6 загиблих, десятки поранених

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