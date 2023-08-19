Пошуково-рятувальна операція в Чернігові завершилася. Жертвами ракетного удару військ РФ по місту стали семеро людей, ще 129 - зазнали поранень.

У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети у суботу, 19 серпня. Внаслідок удару по середмістю Чернігова загинуло семеро людей, серед них – дитина. Ще 129 людей зазнали поранень. Серед постраждалих - 15 дітей та 15 працівників поліції, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України. 19-21 серпня оголошені у Чернігові днями жалоби.

Внаслідок ракетного удару руйнувань зазнав музично-дараматичний театр у Чернігові Фото: Vladyslav Savenok/REUTERS

Попередньо, війська РФ використали для удару ракету типу "Іскандер", повідомили у Офісі генерального прокурора України. Внаслідок удару зазнав руйнувань дах Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру, зайнялася пожежа. Також пошкоджень зазнали будівлі на прилеглій території та автомобілі.

Більшість жертв ракетного удару перебували у транпорті чи на вулиці, повідомив очільник МВС України Ігор Клименко Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, більшість жертв ракетного удару перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Нагадаємо, сьогодні православна церква святкує Преображення Господнє (Яблучний Спас). Люди, які перебували в театрі, вчасно спустилися до укриття, зазначив він.

Клименко також зауважив, що за драмтеатром у середмісті Чернігова знаходиться також великий парк, де із самого ранку батьки гуляли зі своїми дітьми, а цетральна площа повністю була заставлена автомобілями.

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У театрі проходила виставка дронів

Нагадаємо, що саме у будівлі драмтеатру сьогодні о 10:00 відкрилася виставка українських виробників дронів "Люті Пташки Демо День". Як повідомила одна з організаторів виставки та волонтерка Марія Берлінська, як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття, але частина людей все одно пішли на вулицю.

У Чернігівській міській раді завили, що проведення цієї виставки не було погоджене нею. Однак, як повідомила Берлінська, захід було заздалегідь офіційно узгоджено з військово-цивільною адміністрацією (ВЦА), а місце його проведення трималося в таємниці.