Президент Литви виступив українською на Софійській площі

"Борітеся - поборете, вам Бог помагає!" - наголосив Гітанас Науседа, виступаючи українською мовою в Києві у День незалежності України.

З нагоди Дня незалежності України у четвер, 24 серпня, президент Литви Гітанас Науседа виступив українською мовою на Софійській площі в Києві.

"З перших днів цієї війни вся Литва палко підтримує Україну і залишається непохитною в своїй підтримці", - наголосив він. Президент підкреслив: його країна ніколи не визнає окупацію українських територій Росією, а Крим, Донецьк, Луганськ, Маріуполь і Мелітополь - це Україна.

Науседа зазначив, що прагне бачити "сильну Україну" у "сильній Європі". "Разом ми відбудуємо Україну і прагнемо зробити вашу країну частиною євроатлантичної спільноти", - додав він.

"Волелюбний український народ бере свою долю у власні руки. Як казав Тарас Шевченко: борітеся - поборете, вам Бог помагає! Не маю сумніву, що правда, сила і свята воля допоможуть вам продовжувати боротьбу. Вірю, що наступний День незалежності будемо святкувати разом з перемогою", - резюмував Науседа.

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Литва надасть Україні нову партію військової допомоги

Також у День незалежності України міністерство оборони Литви повідомило про надання нової партії військової допомоги.

Крім двох пускових установок до зенітних ракетних комплексів NASAMS, до неї увійдуть боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів Carl Gustaf, боєприпаси калібру 5,56 міліметра, гвинтівки, морські радари, засоби для боротьби з дронами.

Вартість цієї партії становитиме 41 мільйон євро. Загалом вартість військової допомоги, яку Литва вже передала Україні, перевищила пів мільярда євро.