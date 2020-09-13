Греція і Туреччина домовилися відновити зондувальні перемовини щодо Середземномор'я

Греція та Туреччина домовилися відновити так звані зондувальні перемовини щодо морських зон у акваторії Середземного моря. Про це ввечері вівторка, 22 вересня, повідомили в міністерстві закордонних справ Греції.

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Згідно з повідомленням МЗС Греції, наступний раунд цих перемовин має відбутися в Стамбулі. Про дату проведення анонсованих попередніх консультацій у грецькому зовнішньополітичному відомстві повідомляти не стали, передає інформагенція dpa.

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Раніше того ж дня про готовність відновити зондувальні перемовини з Афінами повідомили в адміністрації президента Туреччини в Анкарі. За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, перебіг переговорів залежатиме від подальших кроків Греції. "Імпульс до розрядки напруженості і створення каналів для діалогу має ґрунтуватися на взаємних кроках", - наголосив Ердоган, цитує інформагенція AFP.

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Крім того, у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Ердоган зазначив, що діалог між Афінами й Анкарою з метою врегулювання суперечок навколо розподілу акваторії Середземного моря має бути "щирим".

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Двосторонні зондувальні переговори такого роду проводяться між двома сусідніми країнами з 1999 року й неодноразово переривалися. Останній раз такий діалог відбувся 2016 року, нагадує dpa. Новий раунд у Стамбулі буде вже 61-м, додали в МЗС Греції.

Нагадаємо, нещодавно в Східному Середземномор'ї загострилася суперечка між Грецією і Туреччиною, а також між Туреччиною й Кіпром щодо претензій на багатий покладами природного газу шельф. Греція звинувачує Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидає звинувачення Афін, вважаючи, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентальному шельфу. При цьому Анкара посилається на норми міжнародного морського права.

Греція й Кіпр - члени ЄС. Особливо гостро на дії Анкари відреагував уряд Кіпру, вимагаючи санкцій Євросоюзу проти Туреччини.

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