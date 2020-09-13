 Греція і Туреччина домовилися відновити зондувальні перемовини щодо Середземномор′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Греція і Туреччина домовилися відновити зондувальні перемовини щодо Середземномор'я

Афіни й Анкара досягли домовленості про відновлення попередніх переговорів щодо морських зон. Новий раунд цих перемовин має відбутися в Стамбулі, повідомили в МЗС Греції.

Турецьке судно Oruc Reis з розвідки газу в Середземному морі

Турецьке судно Oruc Reis з розвідки газу в Середземному морі (архівне фото). Пошук Туреччиною газу поблизу грецьких островів призвів до напруження стосунків з Грецією та Кіпром

Греція та Туреччина домовилися відновити так звані зондувальні перемовини щодо морських зон у акваторії Середземного моря. Про це ввечері вівторка, 22 вересня, повідомили в міністерстві закордонних справ Греції.

Читайте також: Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ

Згідно з повідомленням МЗС Греції, наступний раунд цих перемовин має відбутися в Стамбулі. Про дату проведення анонсованих попередніх консультацій у грецькому зовнішньополітичному відомстві повідомляти не стали, передає інформагенція dpa.

Читайте також: Греція озброюється у відповідь на дії Туреччини

Раніше того ж дня про готовність відновити зондувальні перемовини з Афінами повідомили в адміністрації президента Туреччини в Анкарі. За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, перебіг переговорів залежатиме від подальших кроків Греції. "Імпульс до розрядки напруженості і створення каналів для діалогу має ґрунтуватися на взаємних кроках", - наголосив Ердоган, цитує інформагенція AFP.

Читайте також: Туреччина вивела своє суперечливе судно зі східного Середземномор'я

Крім того, у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Ердоган зазначив, що діалог між Афінами й Анкарою з метою врегулювання суперечок навколо розподілу акваторії Середземного моря має бути "щирим".

Читайте також: Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини

Двосторонні зондувальні переговори такого роду проводяться між двома сусідніми країнами з 1999 року й неодноразово переривалися. Останній раз такий діалог відбувся 2016 року, нагадує dpa. Новий раунд у Стамбулі буде вже 61-м, додали в МЗС Греції.

Нагадаємо, нещодавно в Східному Середземномор'ї загострилася суперечка між Грецією і Туреччиною, а також між Туреччиною й Кіпром щодо претензій на багатий покладами природного газу шельф. Греція звинувачує Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидає звинувачення Афін, вважаючи, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентальному шельфу. При цьому Анкара посилається на норми міжнародного морського права.

Греція й Кіпр - члени ЄС. Особливо гостро на дії Анкари відреагував уряд Кіпру, вимагаючи санкцій Євросоюзу проти Туреччини.

Читайте також: Туреччина відкидає погрози семи членів ЄС щодо санкцій

DW.COM

Туреччина відмовляється йти на поступки у конфлікті з Грецією

Президент Туреччини Ердоган назвав спроби перешкодити георозвідці у спірних районах Середземного моря бандитизмом. Напередодні Рада ЄС підтримала у цій суперечці Грецію.  

Берлін підтримав Грецію у газовій суперечці з Туреччиною

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запевнив Грецію у "повній солідарності ФРН та всього ЄС" в газовій суперечці з Туреччиною та закликав уряди обох країн до прямого діалогу щодо претензій в Середземному морі.  

Також за темою

Türkisches Forschungsschiff «Oruc Reis»

Туреччина вивела своє суперечливе судно зі східного Середземномор'я 13.09.2020

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis припинило пошук родовищ природного газу у водах східного Середземномор'я і повернулося у рідний порт Анталії. В Афінах кажуть про "позитивний сигнал".

Zypern Militärübung im Mittelmeeer

Туреччина та Греція погодилися на переговори - генсек НАТО 03.09.2020

Анкара і Афіни погодилися сісти за стіл переговорів в рамках НАТО, аби знизити ризик збройного зіткнення у східній частині Середземного моря.

Türkei Erdgas Schwarzes Meer Bohrschiff Fatih

Ердоган заявив про виявлення величезного газового родовища в Чорному морі 21.08.2020

Виявлене в Чорному морі турецькими фахівцями родовище газу - найбільше в історії Туреччини, запевняє президент країни Реджеп Ердоган.

Реклама

Докладно

На вулицях Барселони

Коронавірус: як Європа прагне уникнути другого локдауну

Перспектива осіннього локдауну стає дедалі реальнішою. Чи вдасться його уникнути?  

BdTD Belarus Fußballstadion Fans (Reuters/V. Fedosenko)

Чи може прожити футбол без вболівальників (відео)

Наскільки важливі глядачі на стадіонах для фінансів німецького футболу?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  