Греція озброюється у відповідь на дії Туреччини

Греція хоче посилити свою оборонну програму у відповідь на останні дії Туреччини у східному Середземномор'ї, повідомив у суботу, 12 вересня, прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, передає інформагенція dpa.

Читайте також: Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ

Грецький уряд планує придбати 18 французьких винищувачів Rafale, сказав Міцотакіс. "Буде створений національний щит", - заявив він під час виступу у портовому місті Салоніки.

Також уряд планує придбати чотири нові фрегати та модернізувати ще чотири кораблі, якими вже володіє Греція. Також буде збільшена кількість військовослужбовців та запаси зенітних ракет, торпед та інших боєприпасів.

Читайте також: Берлін підтримав Грецію у газовій суперечці з Туреччиною

Напруження між двома країнами-членами НАТО Грецією і Туреччиною посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї. Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною. Франція підтримує Грецію та Кіпр.

Внаслідок цього лідери країн ЄС зазначили, що розглядатимуть питання запровадження санкцій проти Туреччини, якщо уряд країни не зможе припинити свої "конфронтаційні дії". Питання щодо Туреччини та можливості введення санкцій можуть бути обговорені на засіданні Європейської Ради 24-25 вересня.

Читайте також: Туреччина відкидає погрози семи членів ЄС щодо санкцій