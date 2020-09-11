 Греція озброюється у відповідь на дії Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2020

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Новини

Греція озброюється у відповідь на дії Туреччини

Греція посилює свою оборонну програму у відповідь на останні дії Туреччини у східному Середземномор'ї. Країна хоче купити чотири фрегати, 18 винищувачів та збільшити кількість військовослужбовців.

Греція планує придбати 18 французьких винищувачів Rafale

Греція планує придбати 18 французьких винищувачів Rafale

Греція хоче посилити свою оборонну програму у відповідь на останні дії Туреччини у східному Середземномор'ї, повідомив у суботу, 12 вересня, прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, передає інформагенція dpa.

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Грецький уряд планує придбати 18 французьких винищувачів Rafale, сказав Міцотакіс. "Буде створений національний щит", - заявив він під час виступу у портовому місті Салоніки.

Також уряд планує придбати чотири нові фрегати та модернізувати ще чотири кораблі, якими вже володіє Греція. Також буде збільшена кількість військовослужбовців та запаси зенітних ракет, торпед та інших боєприпасів.

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Напруження між двома країнами-членами НАТО Грецією і Туреччиною посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї. Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною. Франція підтримує Грецію та Кіпр.

Внаслідок цього лідери країн ЄС зазначили, що розглядатимуть питання запровадження санкцій проти Туреччини, якщо уряд країни не зможе припинити свої "конфронтаційні дії". Питання щодо Туреччини та можливості введення санкцій можуть бути обговорені на засіданні Європейської Ради 24-25 вересня.

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