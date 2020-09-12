Туреччина вивела своє суперечливе судно зі східного Середземномор'я

Турецьке судно Oruc Reis повернулося у порт Анталії після тижнів пошуків можливих родовищ природного газу на території східного Середземномор'я, яка, за даними Афін, належить до грецького континентального шельфу. Про це стало відомо у неділю, 13 вересня.

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Водночас, за повідомленням наближеної до турецького уряду газети Yeni Safak, повернення турецького дослідницького судна до порту Анталії не є поступкою Анкари у конфлікті з Афінами. Як повідомляє видання, судно повернулося, бо завершило свою роботу відповідно до графіку. Тепер Анкара хоче дати "шанс дипломатії".

Між тим представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав ці дії Туреччини "позитивним сигналом". "Ми побачимо, як це розвиватиметься, щоб зробити правильну оцінку", - сказав він у коментарі телеканалу Skai.

Греція вирішила озброїтись

Напередодні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив, що його уряд має намір посилити свою оборонну програму у відповідь на останні дії Туреччини у східному Середземномор'ї. Зокрема, Афіни планують придбати 18 французьких винищувачів Rafale, чотири нові фрегати та модернізувати ще чотири кораблі, якими вже володіє Греція. Також Афіни повідомили про збільшена кількості військовослужбовців та запасів зенітних ракет, торпед та інших боєприпасів.

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Нагадаємо, напруження між двома країнами-членами НАТО Грецією і Туреччиною посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї. Туреччина веде нафтогазову розвідку у водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною. ЄС висловив підтримку Греції у цьому конфлікті та закликав Туреччину до діалогу. Лідери країн ЄС зазначили, що розглядатимуть питання запровадження санкцій проти Туреччини, якщо уряд країни не зможе припинити свої "конфронтаційні дії".