 Туреччина вивела своє суперечливе судно зі східного Середземномор′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Туреччина вивела своє суперечливе судно зі східного Середземномор'я

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis припинило пошук родовищ природного газу у водах східного Середземномор'я і повернулося у рідний порт Анталії. В Афінах кажуть про "позитивний сигнал".

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis, архівне фото

Турецьке дослідницьке судно Oruc Reis, архівне фото

Турецьке судно Oruc Reis повернулося у порт Анталії після тижнів пошуків можливих родовищ природного газу на території східного Середземномор'я, яка, за даними Афін, належить до грецького континентального шельфу. Про це стало відомо у неділю, 13 вересня.

Читайте також: Вибухонебезпечна ситуація в Середземному морі: йдеться не лише про газ

Водночас, за повідомленням наближеної до турецького уряду газети Yeni Safak, повернення турецького дослідницького судна до порту Анталії не є поступкою Анкари у конфлікті з Афінами. Як повідомляє видання, судно повернулося, бо завершило свою роботу відповідно до графіку. Тепер Анкара хоче дати "шанс дипломатії".

Між тим представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав ці дії Туреччини "позитивним сигналом". "Ми побачимо, як це розвиватиметься, щоб зробити правильну оцінку", - сказав він у коментарі телеканалу Skai.

Греція вирішила озброїтись

Напередодні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив, що його уряд має намір посилити свою оборонну програму у відповідь на останні дії Туреччини у східному Середземномор'ї. Зокрема, Афіни планують придбати 18 французьких винищувачів Rafale, чотири нові фрегати та модернізувати ще чотири кораблі, якими вже володіє Греція. Також Афіни повідомили про збільшена кількості військовослужбовців та запасів зенітних ракет, торпед та інших боєприпасів.

Читайте також: Туреччина відкидає погрози семи членів ЄС щодо санкцій

Нагадаємо, напруження між двома країнами-членами НАТО Грецією і Туреччиною посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї. Туреччина веде нафтогазову розвідку у водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною. ЄС висловив підтримку Греції у цьому конфлікті та закликав Туреччину до діалогу. Лідери країн ЄС зазначили, що розглядатимуть питання запровадження санкцій проти Туреччини, якщо уряд країни не зможе припинити свої "конфронтаційні дії".

Також за темою

Frankreich Luftwaffe Kampfjets

Греція озброюється у відповідь на дії Туреччини 12.09.2020

Греція посилює свою оборонну програму у відповідь на останні дії Туреччини у східному Середземномор'ї. Країна хоче купити чотири фрегати, 18 винищувачів та збільшити кількість військовослужбовців.

türkischer Bohrschiff Yavuz

Туреччина відкидає погрози семи членів ЄС щодо санкцій 11.09.2020

Міністерство закордонних справ Туреччини розкритикувало підсумкової заяви саміту семи середземноморських держав-членів ЄС. Вони заявили, що Туреччина має поважати європейські принципи, та висловили готовність до санкцій.

Zypern Militärübung im Mittelmeeer

Туреччина та Греція погодилися на переговори - генсек НАТО 03.09.2020

Анкара і Афіни погодилися сісти за стіл переговорів в рамках НАТО, аби знизити ризик збройного зіткнення у східній частині Середземного моря.

Реклама

Докладно

Білоруські силовики, яких протестувальники почали називати слабовиками

"Гестапо" в Могильові: як міліція Лукашенка била затриманих

Про жорстокість білоруських силовиків щодо затриманих протестувальників DW розповіли могилевчани.  

Нові правила для далекобійників в ЄС мають поліпшити їхні умови праці (DW/A. Jarecka )

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  