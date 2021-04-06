Голова Єврокомісії закликала до рівності між жінками та чоловіками

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), виступаючи в Європарламенті в понеділок, 26 квітня, закликала до рівності між чоловіками та жінками, а також розповіла про труднощі, які їй довелося пережити під час своєї кар'єри, зокрема, під час нещодавнього інциденту під час візиту до Туреччини.

Нагадаємо, що три тижні тому під час протокольної зйомки фон дер Ляєн та президента Європейської Ради Шарля Мішеля з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом голові Єврокомісії довелося сидіти осторонь на дивані, оскільки турецька сторона встановила тільки два крісла поруч, на які сіли чоловіки - Мішель та Ердоган. Цей інцидент викликав хвилю обурення в ЄС.

За словами фон дер Ляєн, тоді до неї не поставилися відповідно до її статусу голови Єврокомісії, оскільки вона є жінкою. "Я почувалася зраненою та залишеною напризволяще, як жінка і як європейка, - сказала політикиня. - Це демонструє, який довгий шлях нам ще треба пройти для того, щоб до жінок ставилися як до рівних".

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При цьому вона відчувала себе привілейованою особою, оскільки вона була здатна постояти за себе - на відміну від мільйонів інших жінок, заявила фон дер Ляєн. За її словами, щодня непоміченими залишаються тисячі значно серйозніших інцидентів.

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Важливим інструментом, який не дозволить замовчувати такі історії, політикиня назвала Стамбульську конвенцію про захист прав жінок, а вихід Туреччини з неї вона охарактеризувала як "жахливий сигнал". На думку фон дер Ляєн, неприпустимим є те, що деякі країни-члени ЄС досі не ратифікували цю конвенцію, а деякі навіть міркують про вихід з неї. "Насильство проти жінок та дітей - це злочин, ми повинні називати це злочином", - переконана голова Єврокомісії.

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