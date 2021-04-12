 Голова Єврокомісії не допустить повторення скандалу із кріслами - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2021

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Голова Єврокомісії не допустить повторення скандалу із кріслами - ЗМІ

Урсулі фон дер Ляєн не запропонували крісла під час зйомок після переговорів у Анкарі. Євросоюз та Туреччина звинуватили одне одного в порушенні норм протоколу. У Брюсселі зроблять висновки.

Урсула фон дер Ляєн (ліворуч), Шарль Мішель (по центру ліворуч), Реджеп Таїп Ердоган (по центру праворуч) та Мевлют Чавушоглу (праворуч) під час протокольної зйомки в Анкарі 6 квітня

Урсула фон дер Ляєн (ліворуч), Шарль Мішель (по центру ліворуч), Реджеп Таїп Ердоган (по центру праворуч) та Мевлют Чавушоглу (праворуч) під час протокольної зйомки в Анкарі 6 квітня

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) більше не терпітиме повторення ситуації, яка склалася під час протокольної зйомки в турецькій столиці Анкарі на переговорах за участю президента Європейської Ради Шарля Мішеля і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це фон дер Ляєн заявила на зустрічі з Мішелем у понеділок, 12 квітня, повідомило інформаційне агентство dpa із посиланням джерела у Єврокомісії. За цими даними, сам Мішель заявив, що повторення подібного надалі неприпустимо. Як заявив речник президента Європейської Ради, Мішель має намір ще раз вибачитися за цей інцидент на зустрічі із представниками Європарламенту в середу, 13 квітня.

Читайте також: У Європі вимагають відставки Шарля Мішеля через скандал із кріслами в Туреччині

Раніше асоціації європейських жінок виступили з вимогою відставки Шарля Мішеля через те, що він нічого не вдіяв під час даного інциденту. Станом на 12 квітня петиція Фонду із захисту прав жінок та гендерної рівності Millenia Foundation із цією вимогою набрала вже близько 7000 підписів.

"Софагейт" у Анкарі

Нагадаємо, під час протокольної зйомки 6 квітня в Анкарі Урсулі фон дер Ляєн не запропонували крісла. Ердоган і Мішель зайняли місця один навпроти одного поруч із прапорами ЄС та Туреччини, а фон дер Ляєн - за відсутності третього крісла - деякий час довелося стояти осторонь. Вона спробувала привернути увагу співрозмовників, вимовляючи "е-е-е" і розводячи руками. Третє крісло в кімнаті так і не з'явилося, а голову Єврокомісії, яка на переговорах перебувала у статусі, рівному статусу Ердогана й Мішеля, посадили на диван - напроти турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.


 Ці кадри активно поширювали в соціальних мережах, а сам скандал у європейських ЗМІ охрестили як "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара і Брюссель спробували перекласти одне на одного провину за інцидент.

Після інциденту Шарль Мішель вказав на правила протоколу, згідно з якими посада голови Єврокомісії стоїть нижче від посади президента Європейської Ради. Наслідком цього, наприклад, є те, що на спільних пресконференціях Мішель часто першим бере слово. Однак Єврокомісія наполягає на тому, що на зустрічі в Анкарі фон дер Ляєн треба було розмістити на рівні президента Євроради і президента Туреччини, а не навпроти міністра закордонних справ Туреччини. 

Під час переговорів у Анкарі Урсула фон дер Ляєн, зокрема, гостро розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції про захист жінок від насильства. Це "неправильний сигнал", що перешкоджає процесу зближення Анкари і Брюсселя, заявила вона.

DW.COM

Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про захист прав жінок

Указ про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції про захист прав жінок підписав президент країни Ердоган. Утім, в Анкарі запевнили, що попри це в Туреччині не терпітимуть насильства щодо жінок і без конвенції.  

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