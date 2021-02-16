Президентка Єврокомісії: ЄС готовий до співробітництва з Туреччиною

Євросоюз та Туреччина можуть посилити співробітництво в галузях економіки, нових технологій, навколишнього середовища та щодо розвитку митного союзу. Про це у вівторок, 6 квітня, після зустрічі із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Водночас вона зазначила, що Брюссель, не вагаючись, засудить будь-які негативні події в Туреччині в майбутньому. Вона та президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосили, що повага до основних прав та верховенства закону має вирішальне значення для ЄС.

За словами фон дер Ляєн, Туреччина повинна дотримуватися міжнародних норм про права людини, а вихід Анкари зі Стамбульської конвенції про захист прав жінок викликає глибоке занепокоєння.

Передумовою для переговорів Брюсселя з Анкарою стали резолюції саміту ЄС півтора тижня тому. Глави держав та урядів Євросоюзу домовились поступово відновлювати відносини з Туреччиною.

Напруга між Брюсселем і Анкарою склалась рік тому внаслідок суперечки між Грецією та Туреччиною щодо розвідки покладів газу в східній частині Середземного моря. Греція, яку підтримує також Кіпр, звинувачує Туреччину в незаконній розвідці родовищ природного газу поблизу грецьких островів. Натомість уряд в Анкарі відкидає звинувачення Афін і стверджує, що ця частина акваторії Середземного моря належить до турецького континентального шельфу.

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Глави урядів і держав ЄС ще у жовтні вже вимагали від Туреччини піти на поступки у цій суперечці, погрожуючи запровадити санкції в разі невиконання цієї вимоги.

Нагадаємо, Туреччина є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори про вступ Турецької республіки до ЄС розпочались у 2005 році.