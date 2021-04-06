У Європі вимагають відставки Шарля Мішеля через скандал із кріслами в Туреччині

Асоціації з захисту прав жінок збирають підписи під петицією про відставку президента Європейської Ради після інциденту під час переговорів із президентом Туреччини, коли голові Єврокомісії не запропонували крісла.
Урсула фон дер Ляєн (ліворуч), Шарль Мішель (по центру ліворуч), Реджеп Таїп Ердоган (по центру праворуч) та Мевлют Чавушоглу (праворуч) під час протокольної зйомки в Анкарі 6 квітня
Асоціації європейських жінок вимагають відставки президента Європейської Ради Шарля Мішеля після скандалу під час протокольної зйомки в турецькій столиці Анкарі на переговорах за участі голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Фонд із захисту прав жінок та гендерної рівності Millenia Foundation 8 квітня розпочав збір підписів під петицією, яку станом на 12 квітня підтримали понад 5,7 тисячі осіб.
Автори документа вказали на "три серйозні помилки", які зробив Мішель, сівши у крісло біля Ердогана за умови відсутності вільного крісла для голови Єврокомісії. Цим президент Європейської Ради зашкодив дипломатії, Європейському Союзу та правам людини, особливо правам жінок, вказується в листі. На думку його авторів, Шарль Мішель тим самим образив не лише Урсулу фон дер Ляєн, а й "усіх жінок".
"Невиразне вибачення не виправить ситуацію політичного вакууму, яку ви створили для Європи щодо її громадян і щодо світу, більшість ЗМІ якого повідомили про цей інцидент, висміявши його. Тому ми просимо вас покинути пост президента Європейської Ради", - говориться в петиції.
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Під час протокольної зйомки 6 квітня в Анкарі Урсулі фон дер Ляєн не запропонували крісла. Ердоган і Мішель зайняли місця один навпроти одного поруч із прапорами ЄС та Туреччини, а фон дер Ляєн - за відсутності третього крісла - деякий час довелося стояти осторонь. Вона спробувала привернути увагу співрозмовників, вимовляючи "е-е-е" і розводячи руками. Третє крісло в кімнаті так і не з'явилося, а голову Єврокомісії, яка на переговорах перебувала у статусі, рівному статусу Ердогана й Мішеля, посадили на диван - напроти турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.
Ці кадри активно поширювали в соціальних мережах, а сам скандал у європейських ЗМІ охрестили як "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара і Брюссель спробували перекласти одне на одного провину за інцидент. "Розсаджування здійснювалося відповідно до пропозиції ЄС. Крапка", - пізніше прокоментував скандал Чавушоглу. "Ми б не говорили про це, якби на адресу Туреччини не прозвучали звинувачення", - додав він.
Натомість протокольна група, яка відповідала за візит з європейського боку, заявила, що їй було відмовлено у попередньому доступі до зали переговорів. "Якби в кімнату для тет-а-тет було надано доступ, ми б запропонували гостям люб'язно замінити диван на два крісла", - відзначили в листі представники команди ЄС, яка стежила за дотриманням протоколу.
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Офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що Урсула фон дер Ляєн була здивована тим, що сталося, і висловив жаль у зв'язку з "диференційованим" підходом турецької сторони до Мішеля і фон дер Ляєн, а також якоюсь мірою "навіть принизливим ставленням до голови Єврокомісії".
У ході переговорів у Анкарі 6 квітня Урсула фон дер Ляєн, зокрема, гостро розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції про захист жінок від насильства. Це "неправильний сигнал", який перешкоджає процесу зближення Анкари і Брюсселя, заявила вона.