Голова ХДС Фрідріх Мерц вирушить в Україну

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Лідер опозиції у Німеччині Фрідріх Мерц продемонструє Україні підтримку з боку ФРН. Тим часом Федеральне відомство у кримінальних справах закликало нинішнього голову ХДС відкласти поїздку до Києва.
Голова консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) попрямує у понеділок, 2 травня, з візитом до Києва. Днями джерела у ХДС підтвердили відповідні повідомлення ЗМІ. Зокрема голова штабу Мерца Якоб Шрот (Jacob Schrot) написав у соцмережі Twitter, що лідер найбільшої опозиційної політсили у ФРН має три цілі - продемонструвати солідарність Німеччини з Україною, вислухати Київ і взяти до уваги конкретні побажання українських партнерів.
"Фрідріх Мерц своїм візитом продемонструє спільну державно-політичну відповідальність опозиції та уряду", - зазначив Шрот.
Утім, відомо, що в другій половині дня 2 травня у Кельні заплановано спільне засідання президій двох консервативних сил - Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). "Щодо цих планів немає жодних змін", - повідомила представниця ХДС на питання про те, чи братиме участь у цьому заході й Фрідріх Мерц.
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Мерц має вирушити в Україну в ніч на 3 травня, повідомило агентство AFP
Агентство Reuters зазначає, що візит Мерца до Києва, вочевидь, оживить політичні дебати в Берліні щодо доцільності поїздки в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), а також інших керівників країн ЄС. Шольц відмовився від візиту до України після того, як Київ оголосив небажаним приїзд президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier), фактично звинувативши його у лобіюванні інтересів Росії.
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Фракції Бундестагу від правлячих партій та ХДС 28 квітня ухвалили спільну резолюцію про розширення допомоги Україні, що захищається від російської агресії.
Тим часом газета Tagesspiegel, посилаючись на інформовані джерела, повідомила, що Федеральне відомство у кримінальних справах (BKA) настійно рекомендувало Мерцу відкласти поїздку в Україну, посилаючись на міркування безпеки. У BKA підкреслили, що візити до зони бойових дій вимагають значно ретельнішої підготовки. Мерц, однак, не лише відхилив цю рекомендацію, а й відмовився від особистої охорони BKA.
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