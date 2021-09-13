Глава МЗС Польщі: У випадку нападу Росії ми надамо Україні підтримку

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю DW розповів про те, яку роль у ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі, на його думку, зіграла Росія, про реакцію Заходу на можливе розміщення військ РФ у Білорусі, а також про те, чому ще не пізно зупинити "Північний потік-2".

Deutsche Welle: Ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі дехто вважає гібридною війною. Нещодавно генсек НАТО та президентка Єврокомісії відвідали Вільнюс, де зустрілися з литовським керівництвом. Крім того, вони обговорювали можливість застосування статті четвертої Договору НАТО, щоб розпочати консультації щодо ситуації на кордоні. Як Ви вважаєте - чи варто це робити?

Збігнєв Рау: Щодо статті четвертої, то, з погляду Польщі, це було б передчасно. Наскільки я пам'ятаю, зміст статті четвертої стосується ситуацій, у яких під загрозою перебувають суверенітет або територіальна цілісність держави-члена НАТО. Поки що, попри зазіхання на наші кордони з боку мігрантів, якими керують і яких підштовхує білоруська влада, яка спостерігає за цими зазіханнями, ми все ще можемо захистити свої кордони.

Але інша річ - позиції наших литовських та латвійських партнерів. Адже вони опинилися у ще важчій ситуації, враховуючи розміри цих країн, чисельність їхнього населення та довжину кордону з Білоруссю. Насамперед це стосується Литви.

Але як би Ви назвали те, що робить режим Лукашенка?

Я не маю сумнівів у тому, що дії режиму Лукашенка - це безперервні спроби дестабілізувати Польщу політично і - якоюсь мірою - військовим шляхом. Таким чином це і спроби дестабілізувати демократичний лад усього Євросоюзу. Те саме стосується Литви та Латвії. Тому те, чим ми займаємося, - захист демократичної Європи від білоруського диктатора. Очевидно, що це - не міграційна криза, а криза політична, яку спровокував Лукашенко за підтримки - і, можливо, я навіть готовий сказати це: під наглядом - його російських партнерів.

Тобто Путін відіграв у ній істотну роль?

Звісно. З погляду концепції, логістики, політики - Лукашенко був би не в змозі зробити все це самотужки. Це точно. Думаю, варто розглядати цю кризу як частину масштабнішої картини, якщо враховувати ситуацію довкола України і якщо врахувати нинішні ціни на нафту, газ тощо. Усім цим Росія користується як важелем з метою зруйнувати солідарність та єдність Європи - це більш ніж очевидно. Усі ці події координуються з однієї точки, і я думаю, що ця точка - Москва.

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Про водомети й мігрантів на кордоні

Ви згадали, що мігрантів використовують у цій грі. Але ж і Польщу критикують правозахисні групи за використання на кордоні водометів, за те, що деяких мігрантів, які спробували перетнути кордон, били, а також за те, що прикордонну зону закрили для журналістів, особливо іноземних. Що Ви скажете на це?

Ви описуєте дуже делікатну ситуацію, яку потрібно добре зрозуміти нашим друзям та партнерам на Заході. Насправді всі три країни, які зазнали зазіхань на їхні кордони - я маю на увазі Польщу, Литву та Латвію - запровадили режим надзвичайного стану (НС). А це означає, що, наприклад, журналістам та політичним активістам не можна входити до цієї зони з міркувань безпеки. Згадайте, що ми запровадили режим НС не раніше початку військових навчань "Захід", у яких так тісно співпрацювали російські та білоруські військові.

І ці військові навчання, якщо Ви подивитеся на їхню історію, включають відпрацювання таких сценаріїв, як заворушення на кордоні. Тож нашою метою було уникнути будь-якої політично неспокійної ситуації на кордоні, щоб не дати іншій стороні жодного шансу інтерпретувати її як привід, щоб втрутитися у ситуацію чи нагнітати ситуацію. Це - єдина причина використання водометів та подібних дій.

Вам слід пам'ятати про те, що мігрантів привезла до Мінська білоруська влада. Там їх проінструктували, деяких натренували, як поводитися на кордоні, як перетнути його, зрозуміло, нелегальним способом, і як поводитися з поліцією, прикордонниками і так далі, навіть використовуючи предмети, які з повним правом можна назвати зброєю. Як використовувати проти польських прикордонників ножі. Більш ніж очевидно, що ці люди поводилися агресивно, не в останню чергу тому, що кидали каміння у наших військових та прикордонників. Використовувати водомети проти такого натовпу - більш ніж виправдано для поліції у будь-якій із країн ЄС.

Про війська РФ у Білорусі та загрозу війни в Україні

Олександр Лукашенко заявляє, що розглядає можливість відмовитись від нейтралітету або прибрати цю статтю з білоруської конституції. Більшість експертів вважає, що після цього російські війська буде розміщено на території Білорусі. Це матиме наслідки для НАТО. І це може мати наслідки для України. Що варто в такій ситуації зробити НАТО та ЄС?

Якщо чесно, ніхто не може завадити цьому, бо якщо Лукашенко хоче розмістити російські війська на території Білорусі, тобто Лукашенко і Путін, то вони так і зроблять. НАТО не має можливості завадити ні Путіну, ні Лукашенку зробити це. Це точно. Але НАТО варто посилити політику стримування в нашій частині Європи тут на східному кордоні.

Яким чином? Які заходи Ви пропонуєте?

Якщо російські війська буде спрямовано до Білорусі, нам потрібно буде дати симетричну відповідь. Це так, будь-який військовий підтвердить це.

Наразі російські війська дислоковано поблизу кордонів з Україною, і точиться багато розмов про те, що Кремль може розпочати війну проти України. Ви побоюєтеся цього? Якщо це станеться, що треба робити Заходу?

З огляду на те, що ми на Заході не приймаємо будь-які пересування військ Росії у напрямку України, порушення міжнародного права, тиск на Україну, порушення її територіальної цілісності в рамках визнаних на міжнародному рівні кордонів, насамперед нам необхідно визнати право України захищати себе. Це основна річ. Україна не хоче бути частиною того, що ми називаємо "русским миром". Тому вони мають повне право вважати, що ми надамо їм ту підтримку, про яку вони нас попросять.

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"Північний потік-2" все ще можна зупинити

Газопровід "Північний потік-2", будівництво якого було нещодавно завершено, - переважно російсько-німецький проєкт, який багато хто, включаючи Ваш уряд, вважає способом підірвати енергетичну безпеку Європи та натиснути на Україну, позбавивши її доходів від транзиту. Як Ви вважаєте, новий уряд Німеччини піде на те, щоб зупинити "Північний потік-2"?

Зупинити "Північний потік-2" було б найкращим рішенням, яке німецький уряд може ухвалити…

Він його, гадаєте, ухвалить?

…на початку своєї роботи. Що ж, побачимо. Але, як Ви знаєте, за останнє десятиліття не було польського уряду, який би погодився підтримати "Північний потік". Наша позиція не змінилася, і ніщо не вказує на те, що вона може змінитись у майбутньому.

І все ж таки уряд США не хоче тиснути на уряд Німеччини, намагаючись зупинити "Північний потік-2". Це - офіційна позиція Білого дому. Мені це видається серйозним розладом у відносинах між Вашингтоном та Варшавою.

Так, але нам треба пам'ятати, що позиція, яку зайняли США, була зайнята ними в зовсім іншій ситуації з точки зору безпеки. Можу сказати Вам, що з того часу ситуація у сфері безпеки погіршилася. Це точно. А це означає, що варто переосмислити це рішення.

Думаєте, Вашингтон це зробить?

Я цього не виключаю. Сподіваюся, що час на переосмислення є. Це те, що потрібно ЄС і насамперед НАТО.