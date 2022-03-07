Глава МЗС Франції: Вважаю, що Україна переможе

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 6 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 7 березня (час київський)

++06.10++

По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню, пише "Суспільне. Миколаїв". Агенція "Уніан" додає, що деталей атаки немає і публікує відео зі ймовірним ударом по Миколаєву.

++06.03++

До Сум прибули фури з гуманітарною допомогою, повідомив голова облдержадмыныстрацыъ Сумщини Дмитро Живицький. "Також маємо першу маленьку перемогу, яка приїхала до міста: це шість фур гуманітарної допомоги! Ліки, препарати для гемодіалізу, їжа, дитяче харчування. Дякую усім причетним, це було неймовірно важливо для громади і врятувало життя сотні містян", - написав Живицький у Telegram.

++05.25++

Ціна нафти марки Brent піднялася майже до 140 доларів за барель - максимального рівня з 2008 року на тлі занепокоєння інвесторів щодо наслідків вторгнення РФ до України. Після відкриття електронних торгів у ніч на 7 березня травневі ф'ючерси на Brent подорожчали до 139,13 за барель, перш ніж трохи відступити. Історичний максимум ціни бареля нафти Brent у 147,5 долара був зафіксований у липні 2008 року.

++04.55++

Жан-Ів Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вірить у перемогу України над Росією, попри великі втрати. "Вважаю, що Україна переможе, - заявив він в ефірі телеканалу France 5. - Уже протягом десяти днів найбільше вражає - опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити". Ле Дріан висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії. "Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори", - наголосив Ле Дріан.

++04.21++

Між тим з України евакуювали членів останньої групи спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ). "Процес тимчасової евакуації всіх членів міжнародної місії практично завершений. Остання група - головний спостерігач і команда вищого керівництва - тепер залишать Україну", - йдеться у повідомленні на сайті СММ ОБСЄ.

24 лютого генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід (Helga Schmid) оголосила про рішення тимчасово евакуювати співробітників усіх міжнародних місій організації з України через "бойові дії, що тривають, і погіршення ситуації у сфері безпеки" в країні.

++03.55++

Дві з чотирьох найбільших у світі аудиторських компаній - KPMG та PwC - залишають ринок Росії. KPMG повідомила, що її російські та білоруські підрозділи вийдуть зі складу глобальної мережі через воєнне вторгнення Росії до України. "У KPMG працюють понад 4500 людей у Росії та Білорусі, багато з яких упродовж багатьох десятиліть були частиною KPMG, і припинити наші з ними трудові відносини неймовірно складно", - написала компанія у Twitter.

У повідомленні PwC йдеться, що її російський підрозділ, який налічує 3700 працівників, також виходить міжнародної мережі фірм. Зазначається, що "процес "розірвання шлюбу" з глобальною мережею буде плавним" і що компанія "докладе усіх зусиль для того, щоб підтримати російських колег".

++03.15++

81 відсоток японців вважає війну, яку розв'язала РФ проти України, загрозою також і для Японії. Опитування видання Yomuri Shimbun засвідчило, що більшість японців переконані, що війна у Європі також може вплинути на інші регіони світу. Під цим впливом Китай може напасти на Тайвань, що загрожуватиме безпеці Японії. 11 відсотків опитаних не бачать для Японії жодної загрози.

++02.45++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) підтвердила відмову уряду ФРН від забезпечення безполітної зони над Україною силами НАТО. Інакше це означало б, що літаки НАТО мають збивати російські літаки. "А це означало б, що ми безпосередньо були б залучені до цієї війни", - аргументувала дипломатка під час виступу у неділю, 6 березня, в ефірі німецького громадсько-правового телеканалу ARD.

Читайте більше: ФРН підтримує рішення НАТО не закривати небо над Україною

++02.12++

"Суспільне. Харків" повідомило про наслідки обстрілу Харкова російською артилерією: з 23:00 (6 березня. - Ред.) штаб оборони регіону зафіксував влучення снарядів у житлові будинки на Олексіївці, Північній Салтівці, у П'ятихатках та в районі ХТЗ. "Також зачепило ринки "Барабашово" та "1-й кілометр", - ідеться в повідомленні мовника у Telegram.

Між тим указом президента Зеленського Харкову, як і Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Херсону та Чернігову присвоєно почесну відзнаку "Місто-герой України".

++01.49++

Місце для ночівлі українців у Польщі неподалік від кордону

З 24 лютого - дня російського вторгнення в Україну - понад мільйон людей перетнули українсько-польський кордон, рятуючись від війни, свідчать дані прикордонної служби Польщі. "Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", - зазначає пресслужба відомства на своїй сторінці у Twitter.

++01.22++

Міноборони України повідомило, що російські війська продовжують наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь-Новоазовськ.

Кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли, зазначається у повідомленні. "Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва. Одночасно окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках", - наголошується у повідомленні міноборони у Facebook.

++01.15++

Хакерське угруповання Anonymous повідомило у Twitter, що зламало російські стримінгові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix), а також трансляції прямого ефіру телеканалів "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", "щоб транслювати кадри війни з України".

++00.58++

Спецслужби США поки не очікують висадки морського десанту РФ в Одесі або поблизу міста. Як пише Reuters з посиланням на свої джерела, російські війська намагались ізолювати Київ, Харків та Чернігів, однак наразились на "потужний спротив з боку України". Від початку російського вторгненя на територію України Росією було випущено 600 ракет та задіяно 95 відсотків частин і з'єднань, що дислокувались на україньких кордонах до нападу. Ці дані не можуть бути перевірені.

Раніше занепокоєння можливим нападом РФ на Одесу висловив президент Франції Макрон.

++00.36++

Важкі бої зараз ведуться на Луганському напрямку, повідомляє у Facebook штаб Операції об'єднаних сил. Водночас ситуацію на Донбасі там оцінюють як напружену, проте контрольовану українською армією.

++00.30++

Президент Франції Макрон провів телефонну розмову з лідером України Зеленським, повідомив Єлисейський палац. Макрон ознайомив Зеленського зі змістом розмови з Путіним. Окрім того, сторони обговорили надання гуманітарної допомоги Україні.

Раніше Макрон у телефонній розмові з Путіним висловив занепокоєння у зв'язку з нападом на Одесу, що можливо готується. Він також наголосив, що вихід із ситуації, що склалася, повинен бути знайдений за допомогою переговорів, і що ядерні об'єкти України мають бути захищені.

++00.26++

Соціальний сервіс для створення і перегляду відео TikTok (Китай) та стрімінговий сервіс Netflix (США) призупинили роботу в Росії, повідомив український віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Сервіси призупинили діяльність через новий російський закон "про фейкові новини". Федоров додав, що Netflix призупинив роботу у Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також: Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing. Бренди йдуть з Росії

++00.02++

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України оприлюднив мапу, яка "відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території". У повідомленні в Telegram наголошується, що "окупанти не контролюють території - вониі деякі населені пункти".

