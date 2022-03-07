ФРН підтримує рішення НАТО не закривати небо над Україною

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) підтвердила відмову уряду ФРН від забезпечення безпольотної зони над Україною силами НАТО. Інакше це означало б, що літаки НАТО мають збивати російські літаки. "А це означало б, що ми безпосередньо були б залучені до цієї війни", - аргументувала дипломатка під час виступу у неділю, 6 березня, в ефірі німецького громадсько-правового телеканалу ARD.

"Якби це було просто, то ми б знайшли просте рішення негайно, сьогодні. Якби ми могли зупинити цю війну, зупинити страждання матерів, батьків, дітей, ми зробили б це тієї ж миті. Однак це та відповідальність, яку ми несемо, - щоб ця війна не призвела до Третьої світової", - додала Бербок.

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Міністерка вкотре засудила дії керівництва РФ, насамперед, президента країни Володимира Путіна. "Те, що ми спостерігаємо, те, що він (Володимир Путін. - Ред.) робить, - це агресія у тисячократному вимірі, - заявила глава МЗС ФРН. - Його танки не приносять миру, вони приносять лише горе".

Путін "порушує усі правила міжнародного права, усі правила людського співжиття", додала Бербок. При цьому вона нагадала, що Захід "за допомогою економічних та фінансових коштів задіяв усі важелі, щоби створити максимальний тиск на російського президента".

Зеленський критикує рішення НАТО про відмову в безпольотній зоні

4 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що країни-члени Альянсу єдині у тому, що військові літаки НАТО не забезпечуватимуть безпольотну зону над Україною. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський різко розкритикував це рішення.

На його думку, країни НАТО самі створили наратив, що закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти Альянсу. "Це самогіпноз тих, хто слабкий і не впевнений внутрішньо... Про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які помруть з цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість", - наголосив президент України.