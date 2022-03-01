США відкидають створення безпольотної зони над Україною

Влада США відкидає ідею створення безпольотної зони над Україною на тлі воєнного вторгнення РФ до України. Президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти, що не посилатиме військ США на війну з Росією", заявила прессекретарка Білого дому Дженіфер Псакі на брифінгу у вівторок, 1 березня.

Безпольотна зона була б кроком у цьому напряму, наголосила Псакі. Для її забезпечення потрібне розгортання американських збройних сил, що означатиме "потенційно прямий конфлікт та потенційну війну з Росією, у яку ми не хочемо вступати", пояснила вона.

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Безпольотну зону над Україною відкинув й Пентагон

Офіційний представник міноборони США Джон Кірбі також однозначно відкинув можливе створення безпольотної зони над Україною. Повітряний простір над цією країною на даний час межує безпосередньо з НАТО, тому Вашингтон вивчає відповідні засоби координації, аби уникнути інцидентів чи аварій. США поки не ухвалилили конкретних рішень, додав Кірбі

Воєнне вторгнення Росії до України супроводжується регулярними обстрілами українських населених пунктів, зокрема, ракетами. Офіційний Київ перекладає відповідальність за це на російську сторону. Президент Зеленський кілька днів тому, закликав запровадити безпольотну зону над Україною.

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