 Очільник Конференції глав МВС земель Німеччини заперечив закиди посла України Мельника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2022

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Новини

Очільник Конференції глав МВС земель Німеччини заперечив закиди посла України Мельника

Стверджувати, що українським біженцям не раді в Німеччині, - "просто нахабство", вважає глава МВС Баварії Йоахім Герман.

Черга українських біженців на реєстрацію в одному з районів Берліна

Черга українських біженців на реєстрацію в одному з районів Берліна

Голова Конференції міністрів внутрішніх справ Німеччини (IMK) - очільник МВС Баварії Йоахім Герман (Joachim Herrmann) - рішуче заперечив твердження посла України в ФРН Андрія Мельника, що українським біженцям буцім не раді у Німеччині. "Це нахабство та цілковита невідповідність реальності, це просто неправильно", - запевнив міністр внутрішніх справ Баварії в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung у п'ятницю, 17 червня.

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Герман зокрема вказав на вкрай високу готовність допомоги й культуру гостинності серед німецьких громадян - навіть майже через чотири місяці після початку російської агресивної війни проти України. На звинувачення Мельника щодо того, що біженці не почуватимуться комфортно у Німеччині, він відповів: "Це просто образливо для тисяч німецьких сімей, які були та залишаються готовими приймати біженців у себе вдома та опікуватися ними".

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Більшість українських жінок, з якими він спілкувався, "кажуть, що вони просто в захваті від того, як добре їх тут прийняли", сказав баварський урядовець. Утім, Герман теж згадав нинішній відтік українських біженців з Німеччини та назвав ще одну з причин, через яку багато біженців зараз повертаються в Україну. Багато хто втікав у паніці й прагнув якнайшвидше повернутися на батьківщину. Саме це такі люди й роблять зараз, пояснив посадовець, адже ситуація з безпекою, приміром, у Західній Україні, дає змогу це зробити.

Мельник казав про брак бажання в українців залишатися в Німеччині

Раніше посол України в ФРН Мельник заявив в ефірі телеканалу Bild TV, що більшість українців уже давно повернулися б із Німеччини. На підтвердження своїх слів дипломат вказав зокрема на те, що нині з Німеччини більше виїжджає українців, ніж прибуває.

"І я думаю, що тут також слід подумати про причини", - сказав він. "Гадаю, це так само зрозуміло багатьом українцям, чому вони не хочуть залишатися тут". На запитання: "Вони не почуваються бажаними гостями?" він відповів: "Ні".

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