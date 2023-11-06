Херсонщина зазнала наймасовішого удару авіабомбами - ДСНС

Протягом минулої доби війська РФ скинули на підконтрольну ЗСУ частину Херсонщини найбільшу кількість авіабомб - 87 - за весь час повномасштабної війни, повідомили у ДСНС.

Російські війська за минулу добу випустили по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб. Лише уночі у понеділок, 6 листопада, війська РФ завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час (від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну - Ред.)", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі ДСНС.

Зазначимо, що з огляду на попередні повідомлення, а також на те, що російська авіація практично не залітає на підконтрольну ЗСУ територію Херсонщини, йдеться, імовірно, про керовані авіаційні бомби (КАБи). Така кількість свідчить про значно активніше застосування військами РФ цього виду озброєнь. Приміром, за попередню добу, за даними пресслужби командування Сил оборони півдня України, для ударів по Херсонській області російські війська застосували більш ніж 50 керованих авіабомб під час атак з повітря.

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Окім того, напередодні увечері російські війська завдали удару і по місту Херсон, повідомили в ДСНС. Пошкоджень зазнали чотири багатоповерхових будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. Минулося без постраждалих. Близько третьої ночі війська РФ знову обстріляли місто. Пошкоджень зазнали два приватні будинки.

Зокрема, в одному з ударів була задіяна протирадіолокаційна ракета Х-31П, повідомили раніше у пресслужбі Сил оборони Півдня.

У Одесі унаслідок російських ударів постраждали десятки будівель

Водночас в ДСНС уточнили, що внаслідок нічного комбінованого удару військ РФ по Одесіпошкоджень зазнали 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів та інфраструктура. Також після обстрілу виникли пожежі у двох будівлях, а в селі Усатове пошкоджено приватний будинок. Загалом після російських нічних ударів по Одещині поранень зазнали вісім людей, кажуть у відомстві.

ППО уночі збила 15 дронів і одну ракету

Загалом уночі сили української протиповітряної оборони знищили 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомили у командування Повітряних сил ЗСУ.

Х-59, а також ще одна керована авіаційна ракета Х-31 були випущені із повітряного простору окупованої військами РФ Херсонщини. Також було зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму.

Окрім того, війська РФ задіяли для атаки 22 ударних дрони "Shahed-136/131". Їх випустили із району мису Чауда в Криму, йдеться у повідомленні Повітряних сил в Telegram.