Війська РФ посилили удари з повітря по українській території

Під час повітряних атак російські сили застосовують дрони-камікадзе, крилаті й балістичні ракети, а також керовані авіабомби. Українській ППО вдається збити не все.

Російська війська нарощують інтенсивність ударів з повітря по українській території. Так, згідно з оприлюдненим зранку суботу, 28 жовтня, зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу було зафіксовано 8 ракетних та 15 авіаційних ударів. Повідомляється, що протягом минулої доби під час чергового ракетно-авіаційного удару по Україні російські агресори застосували "4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу Shahed-136/131". "Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59", - йдеться в зведенні.

Три ракети збито над Дніпропетровщиною

Тим часом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив, що в ніч на суботу у небі над Дніпропетровською областю силами протиповітряної оборони було збито три російські ракети.

Читайте також: Шосту жертву удару РФ по складу "Нової пошти" під Харковом ідентифікували

"Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що йдеться про три крилаті ракети "Іскандер-К". "Четверта - теж не досягла своєї цілі", - йдеться у повідомленні. Пуски по Дніпропетровщині здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму.

Інтенсивне застосування КАБів на Херсонщині

Тим часом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що лише в цьому регіоні за добу було зафіксовано 15 "прильотів" керованих авіабомб (КАБ) росіян. "Зафіксовано 15 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському районі", - написав Прокудін у Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше владою Херсонщини було ухвалено рішення про примусову обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів Херсонщини.