Нічна комбінована атака по Одесі: постраждали люди й будівлі

До восьми зросла кількість постраждалих внаслідок скоєного в ніч на понеділок, 6 листопада, комбінованого удару російських військ по Одесі. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, у постраждалих зафіксовані осколкові поранення. Кіпер у Telegram-каналі.

Пошкоджено порт і культурний об'єкт в історичній частині міста

Крім того, за словами Кіпера, внаслідок російського удару постраждали одразу кілька обєктів у місті. "Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО)", - повідомив посадовець.

В окремому дописі Кіпер додав, що від російського удару постраждав зокрема Одеський національний художній музей, якому 6 листопада виповнюється 124 роки. Унаслідок вибуху ракети, що влучила поруч, у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло, повідомив посадовець.

Дещо згодом уночі місто зазнало і удару дронів, повідомив Кіпер. За словами чиновника, ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. "15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано", - відзвітував Кіпер.

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У пресслужбі Сил оборони Півдня припустили, що удару по Одесі війська РФ, імовірно, завдали надзвуковими крилатими ракетами "Онікс", а також балістичними "Іскандер-М". Атака дронами була "інтенсивною та щільною", війська РФ спрямовали її по припортовій інфраструктурі Одеси, зазначили в пресслужбі Сил оборони Півдня.

Під ударом була не лише Одеса

Водночас у ЗСУ уточнили , що ракетних нічних ударів зазнали й два інших південних регіони України - Херсонщина й Миколаївщина. Так, по місту Херсон війська РФ випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П. "Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також російські сили атакували Миколаївщину крилатою ракетою класу повітря-земля Х-59. Вона була знищена силами протиповітряної оборони, відзвітували в Силах оборони Півдня.