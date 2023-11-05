Війська РФ обстріляли кілька регіонів України: є загиблі

Для ударів по Україні війська РФ застосували різні види важкого озброєння, зокрема, авіацію, ракети, КАБи, РСЗВ, артилерію й міномети, кажуть у Києві. Унаслідок масивних ударів є загиблі й поранені серед цивільних.

Одразу кілька регіонів України зазнали масованих ударів з боку військ РФ. Про це в ніч на неділю, 5 листопада, повідомив Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр міністерства оборони України.

"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 118 населених пунктів та 120 об'єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Більш ніж 50 КАБів проти Херсонщини

Зокрема, за даними пресслужби командування Сил оборони півдня України, тільки проти Херсонської області російські війська застосували більш ніж 50 керованих авіабомб (КАБ) під час 9 атак з повітря.

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Крім того, по місту Херсон та підконтрольній українському уряду частині Херсонщини російські війська випустили загалом майже 500 артилерійських снарядів, повідомив Telegram-канал Сил оборони півдня України. Було зафіксовано вісім обстрілів росіянами населених пунктів.

Понад 100 ударів по містах і селах Запорізької області

Водночас влада Запорізької області зафіксувала за минулу добу загалом 119 ударів з боку військ РФ по містах і селах регіону. "116 ударів по 19 містах і селах Запорізької області - ворог продовжує свій терор проти мирного населення. 102 артобстріли припали на територію населених пунктів на лінії вогню, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків і Приморського", - написав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram-каналі.

Крім того, військовослужбовці РФ завдали 10 ударів із застосуванням безпілотників по Гуляйполю, Новодарівці, Червоному, Малинівці, Роботиному, Левадному, Полтавці та П'ятихатках, а також 4 авіаудари по Оріхову та Роботиному, поінформував Малашко.

"Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав голова Запорізької ОВА.

Обстріляно п'ять прикордонних сіл на Сумщині й Чернігівщині

Також влада Чернігівської й Сумської областей повідомила, що за минулу добу обстрілів зазнали п’ять прикордонних населених пунктів у Чернігівській і Сумській області. Йдеться про села Янжулівка Семенівської громади Чернігівської області, а також Середину-Буду, Вінторівку, Прогрес, Дружбу, Баранівку, Рожковичі, Соснівку, Сваркове Шосткинського району Сумської області, повідомив Telegram-канал Оперативного командування "Північ".

Під обстрілами й Харківщина, евакуйовано 157 дітей

Неспокійно було й на Харківщині, де російські окупаційні сили минулої доби обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів області, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За даними посадовця, з громад Куп’янського району з батьками евакуйовано 157 дітей.

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"Минулої доби під ворожими обстрілами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп’янського району", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Посадовець також додав, що в населених пунктах, що перебувають під обстрілами, залишається 130 дітей.

Масові обстріли Донеччини на кількох напрямках

Так само і Донецька ОВА повідомила про масовані обстріли з боку військ РФ на кількох напрямках у регіоні. Повідомляється про численні руйнування житлових будинків та інших цивільних об'єктів, а також загиблих і постраждалих унаслідок обстрілів.