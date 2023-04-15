Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Росія все частіше застосовує у війні проти України керовані авіабомби. Під загрозою всі прикордонні області та ті, що межують з окупованими територіями. В чому небезпека таких бомб?

Авіабомби - це саме ті боєприпаси, якими Росія проводила "килимові бомбардування" у Сирії та Чечні. Минулого року такі снаряди росіяни застосовували під час бомбардування Харкова, Сум, Ізюма, Чернігова та під час облоги Маріуполя. Нині, як стверджує українська влада, РФ обстрілює ними Херсон та області, які межують з Росією та Білоруссю, модифікувавши ці снаряди на керовані. "Керовані авіабомби - це черговий інструмент російських терористів, яким вони вбивають цивільних українців. Авіація ворога використовує їх на всіх ділянках фронту, обстрілює цивільну інфраструктуру, вбиває людей", - написав нещодавно голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Якщо раніше застосування таких боєприпасів було поодиноким, то нині це відбувається чи не щодня. На початку квітня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що керовані авіабомби Росія застосовує до 20 штук на добу по всій лінії фронту. "Росіяни випускають дедалі більше цих бомб, оскільки запас ракет у них вже вичерпався, їх залишилося дуже мало, тому вони перейшли на дешеві авіабомби", - сказав DW речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чернігів після російських авіабомбардувань у 2022 році Фото: Denis Vejas/JOKER/picture alliance

Що таке керована авіабомба?

Є два види керованих російських авіабомб, пояснюють DW українські експерти. Перші - УПАБ-1500Б - містять інерціальну супутникову систему наведення. Бомба призначена для ураження наземних і надводних міцних і особливо міцних цілей на кшталт посилених залізобетонних укриттів, командних пунктів, залізничних мостів, бойових кораблів, транспортних суден, та ін. Ці бомби було розроблено російськими конструкторами не так давно, і поки не йдеться про їхнє масове застосування через надзвичайно дороге виробництво, кажуть опитані DW експерти.

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Здебільшого зараз російська армія почала масово застосовувати в Україні старі некеровані фугасні авіабомби (ФАБ), вагою 500, 1000 чи 1500 кілограмів, стведжують українські фахівці. Їх переобладнали на сучасні керовані боєприпаси, просто прилаштовувавши до старої ФАБ крила та GPS-навігацію. Таким чином зі старого некерованого снаряду ФАБ перетворюється на сучасний боєприпас, який можна точно наводити на ціль для досягнення її максимального ураження. "Це так званий універсальний пакет, який перетворює звичайну фугасну бомбу на високоточну. Цей комплект дуже дешевий і має короткий цикл виготовлення", - каже експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Запасів старих радянських некерованих ракет в Росії ще достатньо, тому застосовувати їх в Україні РФ може довго, відзначає військовий експерт Центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко. "Якість цих керованих авіабомб ніяка, бо це майже кустарне виробництво, коли на старе залізяччя приварюють крила, але вони можуть дуже швидко виробляти такі модулі для бомб, яких у них зберігається багато, тому вони використовують їх нерозбірливо. Замість дорогих ракет вони застосовують тепер дешеве бомбометання", - зауважує Коваленко.

Російський літак Су-30, який здатен нести керовані авіабомби Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance

Збивати керовані авіабомби неефективно

Носіями керованих авіаційних бомб може бути різна техніка: винищувачі Су-30 та Су-35, бомбардувальники Су-24, штурмовики Су-24, винищувачі-бомбардувальники Су-34 та бойові гвинтокрили. За словами Юрія Ігната, за місяць від початку повномасштабного вторгнення російські літаки припинили залітати на контрольовану Україною територію. Тож пускати керовані авіабомби можуть лиш зі своєї території на прикордонні українські області, або з тимчасово окупованих територій України вздовж лінії розмежування. "Російські літаки можуть запускати ці керовані авіабомби вглиб контрольованої нами території на 50-70 км від місця пуску. Відстань залежить від висоти і швидкості польоту літака і того, як близько літак підлітає до кордону чи лінії розмежування. Але на сам кордон вони не підлітають, бо знають, що можуть бути збиті. Чим вище піднімається літак, тим краще бачать його наші радіолокаційні станції", - наголошує речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Система ППО Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Аби протистояти російським керованим авіабомбам, Україна зараз використовує радянські зенітно-ракетні комплекси, зокрема "Бук" чи С-300, однак це дуже неефективно, оскільки ракетою влучити у авіабомбу дуже важко. "Зенітна ракета влучає не у сам повітряний об’єкт, а розривається поруч і уламками прошиває корпус. Для бомби це частіш за все не спрацьовує", - каже Юрій Ігнат і наголошує, що для знищення керованих авіабомб Україні потрібні сучасні системи ППО, зокрема система Patriot та SAMP-Т. Втім, в України немає цих комплексів ППО в достатній кількості, аби закрити всю лінію фронту чи російський та білоруський кордон, кажуть експерти. До того ж, ці новітні комплекси не можна розміщувати близько до лінії фронту, оскільки російські війська обов'язково намагатимуться знищити ці системи, хоча б заради пропагандистського ефекту, вказує Олег Катков. "Це буде ціль номер один для росіян. У цей Patriot полетить все, що у них є. Навіть вони будуть готові "розміняти" свої літаки на цей комплекс, адже втрата для України може бути дуже суттєвою", - переконаний головний редактор Defense Express.

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Україні потрібні сучасні літаки

Найкраще захистити Україну від керованих авіабомб можуть сучасні винищувачі F-16, стверджують експерти. "Бомби знищити дуже важко, тож простіше знищити сам носій - російські літаки. Для протидії Україна повинна мати авіацію четвертого покоління з радіусом дії більше ста кілометрів - F-16, Eurofighter Typhoon, багатоцільовий винищувач Rafale", - зазначає Олександр Коваленко. Він переконаний, що допоки цих літаків в України немає, захистити прикордонні області та регіони вздовж лінії розмежування від російських керованих авіабомб практично неможливо.