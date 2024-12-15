Greenpeace: Росія відповідальна за екокатастрофу біля Криму

Нинішній розлив мазуту та інших нафтопродуктів у Керченській затоці - наслідок мілітаризації з боку Росії Чорного й Азовського морів і загрожує екологічною катастрофою, кажуть у Greenpeace.

Міжнародна екологічна організація Greenpeace різко розкритикувала російське військово-політичне керівництво за мілітаризацію Чорного й Азовського морів, що зрештою стало причиною нинішньої екологічної катастрофи. Це випливає з поширеного в неділю, 15 грудня, коментаря пресслужби Greenpeace .

Як зазначили екологи, потрапляння в воду кількох тисяч тонн мазуту та інших нафтопродуктів, котрі прямували з території РФ до Керчі, призведе до значної екологічної шкоди з тривалими наслідками.

Росію закликали мінімізувати подальший розлив нафтопродуктів

"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. (...) Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти й нафтопродуктів", - наводить пресслужба Greenpeace слова доктора Пола Джонстона, керівника дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії.

На тлі цього в організації нагадали, що витік 1,2 тисяч тонн мазуту з одного російського танкера, що стався у 2007 році біля півострова Тузла, призвів "до серйозної шкоди, яка спостерігалася навіть за рік після аварії".

Нагадаємо, раніше цього дня у Керченській протоці розломилися навпіл та затонули два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили по 4 тисячі тонн мазуту.

Перед тим екологи з Greenpeace застерігали, що РФ постачає нафту до ЄС морем і робить це в обхід санкцій.

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