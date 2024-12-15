  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
Природа й екологіяЄвропа

Greenpeace: Росія відповідальна за екокатастрофу біля Криму

Валерій Сааков
15 грудня 2024 р.

Нинішній розлив мазуту та інших нафтопродуктів у Керченській затоці - наслідок мілітаризації з боку Росії Чорного й Азовського морів і загрожує екологічною катастрофою, кажуть у Greenpeace.

https://p.dw.com/p/4oAQr
Наслідки розливу нафти
Наслідки розливу нафти (ілюстративне фото)Фото: Edgar Su/REUTERS

Міжнародна екологічна організація Greenpeace різко розкритикувала російське військово-політичне керівництво за мілітаризацію Чорного й Азовського морів, що зрештою стало причиною нинішньої екологічної катастрофи. Це випливає з поширеного в неділю, 15 грудня, коментаря пресслужби Greenpeace.

Як зазначили екологи, потрапляння в воду кількох тисяч тонн мазуту та інших нафтопродуктів, котрі прямували з території РФ до Керчі, призведе до значної екологічної шкоди з тривалими наслідками. 

Росію закликали мінімізувати подальший розлив нафтопродуктів

"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. (...) Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти й нафтопродуктів", - наводить пресслужба Greenpeace слова доктора Пола Джонстона, керівника дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії.

На тлі цього в організації нагадали, що витік 1,2 тисяч тонн мазуту з одного російського танкера, що стався у 2007 році біля півострова Тузла, призвів "до серйозної шкоди, яка спостерігалася навіть за рік після аварії". 

Нагадаємо, раніше цього дня у Керченській протоці розломилися навпіл та затонули два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили по 4 тисячі тонн мазуту.

Перед тим екологи з Greenpeace застерігали, що РФ постачає нафту до ЄС морем і робить це в обхід санкцій.

Читайте також: Російський "тіньовий флот" - загроза екології Балтики

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Активісти Greenpeace перед російським нафтовим танкером

Тіньовий флот РФ: чи вдасться Заходу знекровити режим Путіна?

Тіньовий флот РФ: чи вдасться Заходу знекровити режим Путіна?

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії спрямований на боротьбу з тіньовим флотом, який перевозить російську нафту. Якими мають бути нові заходи, аби позбавити режим Путіна можливостей фінансувати війну, розбиралася DW.
Конфлікти29 листопада 2024 р.
Пожежа на нафтобазі в Рязані після атаки БпЛА в березні 2024 року

Під Бєлгородом дрони атакували нафтобазу

Під Бєлгородом дрони атакували нафтобазу

Внаслідок атаки безпілотника загорівся один з резервуарів на території російської нафтобази. На місці працювали 10 пожежних бригад.
Конфлікти12 листопада 2024 р.
Російський нафтовий танкер (ілюстративне фото)

"Зробили всім послугу": індійський міністр захищає купівлю нафти в РФ

"Зробили всім послугу": індійський міністр захищає купівлю нафти в РФ

Міністр нафти і природного газу Індії вважає, що його країна "зробила всім послугу", не відмовившись від нафти з РФ. За його словами, якби Індія зважилась на такий крок - світові ціни на нафту різко зросли б.
Економіка9 листопада 2024 р.
Більше публікацій