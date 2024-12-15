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СуспільствоУкраїна

Два танкери РФ з мазутом затонули біля Керченської протоки

Дмитро Шварц
15 грудня 2024 р.

У Керченській протоці розломилися навпіл та затонули два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили по 4 тисячі тонн мазуту. Декілька моряків могли загинути, триває рятувальна операція.

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Шторм у Керченській протоці (ілюстративне фото)
Шторм у Керченській протоці (ілюстративне фото)Фото: picture-alliance/ dpa

У Керченській протоці вранці неділі, 15 грудня, розломилися навпіл та затонули два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які перевозили по 4 тисячі тонн мазуту.

Як повідомляють російські Telegram-канали, внаслідок інцидентів у морі утворилася величезна чорна пляма.

Також заявляється про те, що 10 моряків з обох танкерів було врятовано внаслідок спеціальної операції, а 13 ще досі перебувають у морі. Чотирьох з них, які перебували у трюмі під час аварії, не можуть знайти, за попередньою інформацією, вони могли загинути. Усі, кого не можуть знайти, працювали механіками, вони могли потонути одразу після того, як хвилі розламали судна.

За словами моряків, причиною могло стати те, що обидва танкери є "новоділами" типу "річка - море". У 1990-х роках їх розділили навпіл і "зшивали", щоб відповідати стандартам класу. Весь цей час їх нормально не обслуговували, а під час недільного шторму хвилі вдарили їх у бік та "розірвали" шов від зварювання.

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Нагадаємо, що Великобританія 17 жовтня запровадила найбільший на сьогодні пакет санкцій щодо кораблів "тіньового флоту" Росії. Обмежувальні заходи, зокрема, стосуються 18 нафтових танкерів.

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