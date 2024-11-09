"Зробили всім послугу": Індія захищає купівлю нафти в РФ

Міністр нафти і природного газу Індії вважає, що його країна "зробила всім послугу", не відмовившись від нафти з РФ. За його словами, якби Індія зважилась на такий крок - світові ціни на нафту різко зросли б.

Світові ціни на нафту "підскочили б до максимуму", якби Індія не купувала нафту в Росії після початку вторгнення останньої в Україну, заявив міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі. "Тож ми зробили всім послугу", - сказав він в інтерв'ю CNN ввечері у п'ятницю, 8 листопада.

За твердженням міністра, якби Індія за прикладом інших країн перестала купувати нафту в РФ, і російська нафта "зникла з ринку", ціна за барель підскочили б до 200 доларів.

"Ми маємо зобов'язання перед нашими громадянами - Індія купуватиме нафту там, де наші компанії отримають найкращі ціни", - додав він.

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Після початку війни РФ проти України Індія, стала головним покупцем російської нафти, що постачається морем, нагадує Reuters. У вересні імпорт сирої нафти в Індію з Росії зріс на 11,7 відсотка до приблизно 1,9 мільйона барелів на день. Таким чином країна отримує з РФ близько двох п'ятих загального імпорту сирої нафти.

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