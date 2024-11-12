Під Бєлгородом дрони атакували нафтобазу

Внаслідок атаки безпілотника загорівся один з резервуарів на території російської нафтобази. На місці працювали 10 пожежних бригад.

У Старооскольському міському окрузі Бєлгородської області РФ унаслідок атаки безпілотника сталося загоряння одного з резервуарів на території нафтобази. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомив губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, на місці працювали 10 пожежних бригад.

Нафтобази в Старому Осколі

Яку саме нафтобазу атакували дрони, Гладков не повідомив. У районі Старого Оскола розташовані дві великі нафтобази.

На території міста розташована нафтобаза Осколнафтопостачу, що має 24 резервуари загальним об'ємом 9960 кубометрів і призначена для зберігання бензину АІ-92 і АІ-95, а також дизельного палива.

Крім того, за 30 кілометрів на захід від міста Старий Оскол, у селі Довгому, розташована перевалочна Губкінська нафтобаза дочірньої компанії "Роснєфті" Бєлгороднафтопродукт. Вона має 13 резервуарів загальним об'ємом 13700 кубометрів для бензину АІ-92 і АІ-95 та дизпалива. Ця нафтобаза вже зазнавала атак у березні та серпні.