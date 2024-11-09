Сирський: Українські дрони у жовтні уразили 52 тисячі цілей

Під час бойових вильотів у жовтні дрони Сил оборони України знищили та уразили понад 52 тисячі цілей, повідомив за підсумками наради з командирами підрозділів безпілотних систем у суботу, 9 листопада, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Окремої уваги заслуговують такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад чотири тисячі живої сили противника", - написав він у Facebook.

За словами головнокомандувача, найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси - ударні дрони-бомбери. Їхні оператори виконали понад сім тисяч місій.

Сирський також зазначив, що окрему увагу на нараді приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БпЛА. "Технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога", - наголосив він.

Зеленський: Виготовлені перші сто одиниць ракетного озброєння

На ефективності застосування дронів "різних видів, для різних завдань" наголосив у традиційному вечірньому зверненні і президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що вони не лише допомагають захищати позиції та знищувати окупаційні війська на фронті, "але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину". "Ми будемо це нарощувати", - додав він.

Президент зазанчив, що цьогоріч вдалося вийти на "значні результати" з виробництва в Україні як БпЛА, так і інших озброєнь, зокрема артилерії і снарядів.

"Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати", - зауважив Зеленський.

Сирський: РФ зосередилась на Покровському і Курахівському напрямках

Олександр Сирський також повідомив, що у суботу обговорив із головнокомандувачем об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі, генералом Крістофером Каволі ситуацію на фронті.

"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", - зазначив він.

У зведенні на 16:00 генштаб ЗСУ повідомив, що зі 108 бойових зіткнень, які відбулися від початку доби, 28 прийшлися на Покровський напрямок, більше 30 - на Курахівський. Там відбили 16 штурмів, 17 боїв ще тривали.