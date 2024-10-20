Командувач НАТО: Армія РФ після війни з Україною посилиться

Крістофер Каволі, вважає, що "хоч би яким не був" кінець війни РФ проти України, російські війська стануть сильнішими. Тоді "на кордонах НАТО" стоятимуть люди "які вже сьогодні бачать у нас ворога", наголосив він.

Російські збройні сили вийдуть з війни проти України сильнішими, ніж зараз, вважає головнокомандувач об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерал Крістофер Каволі (Christopher Cavoli)

"Це правда, що Росія зазнала втрат в Україні, досить великих втрат. Але російські збройні сили вчаться, вдосконалюються і застосовують уроки, винесені з війни. В кінці війни проти України, хоч би яким він був, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні", - сказав він в інтерв'ю виданню Der Spiegel, опублікованому у неділю, 20 жовтня.

Каволі додав, що "ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу" і під командуванням людей "які вже сприймають нас як ворогів", а до того ж "будуть дуже злі на те, як пройшла війна".

"Тобто ми матимемо противника із реальними навичками, чисельністю та чіткими намірами. Ось чому ми повинні бути готові і потребуємо збройних сил, здатних протистояти цьому", - наголосив генерал.

Каволі: Росія є глобальною проблемою

Головнокомандувач сил НАТО в Європі додав, що активізація співпраці РФ з Китаєм і Північною Кореєю робить її "глобальною проблемою". "Росія є постійною загрозою для Альянсу та безпеки в усій Європі", - наголосив він.

За словами Каволі, зважаючи на це, Північноатлантичний альянс має мати більші можливості, ніж Росія. "Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, що випливають із оборонних планів. Коли я кажу "швидко", я маю на увазі, що ми маємо бути швидшими за росіян. Тільки так ми зможемо їх стримувати", - зазначив він.

Генерал додав, що на тлі війни РФ проти Україні в Альянсі склалася "безпрецедентна політична єдність, дивовижна згуртованість". "Лише завдяки цій рішучості ми змогли розробити ці нові плани оборони в найкоротші терміни і отримати їхнє політичне схвалення", - пояснив Каволі.

"Росіяни покладаються на значні цифри, я ж вірю у видатну якість наших військ", - резюмував командувач.

Генінспектор Бундесверу: РФ втратила 600 тисяч солдатів

Своєю чергою, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer) зазначив в інтерв'ю Der Spiegel, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 600 тисяч солдатів.

"За два з половиною роки війни Росія втратила вдвічі більше солдатів, ніж служить у Бундесвері. Я важко можу собі це уявити", - зазначив він.

ЗМІ повідомляли про плани НАТО створити 49 нових бригад

Раніше німецьке видання Die Welt з посиланням на конфіденційні документи міністерства оборони Німеччини повідомляло , що НАТО має намір збільшити кількість боєздатних бригад з 82 до 131, чисельністю по 5 тисяч людей у кожній новій.

Також планується суттєве збільшення кількості озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони різного типу - з 293 до 1467.

За даними видання, ці "Мінімальні вимоги до можливостей" (MCR) були визначені двома найвищими військовими командувачами НАТО - Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє.