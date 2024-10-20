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Командувач НАТО: Армія РФ після війни з Україною посилиться

Степан Смишляєв | Катерина Вєнкіна
20 жовтня 2024 р.

Крістофер Каволі, вважає, що "хоч би яким не був" кінець війни РФ проти України, російські війська стануть сильнішими. Тоді "на кордонах НАТО" стоятимуть люди "які вже сьогодні бачать у нас ворога", наголосив він.

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Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі
Збройні сили РФ після війни проти України будуть сильнішими, ніж зараз, вважає Крістофер КаволіФото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

Російські збройні сили вийдуть з війни проти України сильнішими, ніж зараз, вважає головнокомандувач об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерал Крістофер Каволі (Christopher Cavoli)

"Це правда, що Росія зазнала втрат в Україні, досить великих втрат. Але російські збройні сили вчаться, вдосконалюються і застосовують уроки, винесені з війни. В кінці війни проти України, хоч би яким він був, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні", - сказав він в інтерв'ю виданню Der Spiegel, опублікованому у неділю, 20 жовтня.

Каволі додав, що "ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу" і під командуванням людей "які вже сприймають нас як ворогів", а до того ж "будуть дуже злі на те, як пройшла війна".

"Тобто ми матимемо противника із реальними навичками, чисельністю та чіткими намірами. Ось чому ми повинні бути готові і потребуємо збройних сил, здатних протистояти цьому", - наголосив генерал.

Каволі: Росія є глобальною проблемою

Головнокомандувач сил НАТО в Європі додав, що активізація співпраці РФ з Китаєм і Північною Кореєю робить її "глобальною проблемою". "Росія є постійною загрозою для Альянсу та безпеки в усій Європі", - наголосив він.

За словами Каволі, зважаючи на це, Північноатлантичний альянс має мати більші можливості, ніж Росія. "Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, що випливають із оборонних планів. Коли я кажу "швидко", я маю на увазі, що ми маємо бути швидшими за росіян. Тільки так ми зможемо їх стримувати", - зазначив він.

Генерал додав, що на тлі війни РФ проти Україні в Альянсі склалася "безпрецедентна політична єдність, дивовижна згуртованість". "Лише завдяки цій рішучості ми змогли розробити ці нові плани оборони в найкоротші терміни і отримати їхнє політичне схвалення", - пояснив Каволі.

"Росіяни покладаються на значні цифри, я ж вірю у видатну якість наших військ", - резюмував командувач.

Генінспектор Бундесверу: РФ втратила 600 тисяч солдатів

Своєю чергою, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer) зазначив в інтерв'ю Der Spiegel, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 600 тисяч солдатів.

"За два з половиною роки війни Росія втратила вдвічі більше солдатів, ніж служить у Бундесвері. Я важко можу собі це уявити", - зазначив він.

ЗМІ повідомляли про плани НАТО створити 49 нових бригад

Раніше німецьке видання Die Welt з посиланням на конфіденційні документи міністерства оборони Німеччини повідомляло, що НАТО має намір збільшити кількість боєздатних бригад з 82 до 131, чисельністю по 5 тисяч людей у кожній новій.

Також планується суттєве збільшення кількості озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони різного типу - з 293 до 1467.

За даними видання, ці "Мінімальні вимоги до можливостей" (MCR) були визначені двома найвищими військовими командувачами НАТО - Каволі та французьким адміралом П’єром Вандьє.

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