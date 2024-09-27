Фінляндія створює командний центр НАТО поблизу кордону з РФ

У новому штабі сухопутних військ у Північній Європі, розташованому за 200 кілометрів від російського кордону, буде розміщено кілька десятків співробітників із різних країн.

Фінляндія оголосила створення командної бази Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Міккелі, що розташовуватиметься менш ніж за 200 кілометрів від російського кордону. Про це в п'ятницю, 27 вересня, заявив міністр оборони країни Антті Гяккінен. Тим самим Фінляндія посилає Росії "сигнал про те, що ми є повноправним членом НАТО і що НАТО також дуже важливий для фінської оборони", сказав Гяккінен, уточнивши, що командування фінської армії вже базується в Міккелі.

Новий командний центр НАТО в Північній Європі вміщатиме кілька десятків службовців з різних країн. "Об'єднавши місця дислокації, ми доб'ємося найкращого синергетичного ефекту між національним управлінням обороною та управлінням обороною НАТО", - додав глава фінського міноборони. Новий штаб підпорядковуватиметься штаб-квартирі НАТО в Норфолку, передає фінський суспільний мовник YLE.

У червні 2024 року міністри оборони країн НАТО також ухвалили рішення про розміщення у Фінляндії на ротаційній основі передових сухопутних сил (FLF), які служать для гарантування безпеки східних країн Альянсу. Гяккінен уточнив, що про точніші терміни буде оголошено згодом.

Вступ Фінляндії в НАТО у квітні 2023 року на тлі війни РФ проти України

4 квітня 2023 року Фінляндія на тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну стала 31-ю країною-членом НАТО, тим самим завершивши 75-річний період свого нейтралітету. Після її вступу до Північноатлантичного альянсу спільний кордон НАТО з Росією збільшився вдвічі й сягнув 2600 кілометрів. Майже через рік, 7 березня 2024 року, новим учасником Альянсу стала сусідня Швеція.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Фінляндія може розмістити на своїй території бронетанкову бригаду НАТО для стримування зовнішніх загроз. Як писало видання Iltalehti, у Міккелі буде дислокована бригада чисельністю 4-5 тисяч солдатів і офіцерів. Крім того, стало відомо про створення скандинавськими країнами й Фінляндією військово-транспортного коридору через північ півострова від норвезьких портів до Фінляндії.