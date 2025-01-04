Голова Євроради: Україна має залишатися головним пріоритетом

ЄС має й далі підтримувати Україну - стільки, скільки необхідно, наголосив голова Європейської ради Антоніу Кошта на церемонії на честь початку головування Польщі в Раді ЄС.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта під час церемонії на честь початку головування Польщі в Раді ЄС вказав на те, що підтримка України має залишатися пріоритетом.

"Україна має залишатися нашим головним пріоритетом. Цього року ми повинні продовжувати підтримувати Україну - стільки, скільки необхідно, стільки, скільки буде потрібно, щоб домогтися всеосяжного, справедливого і міцного миру. Міжнародне право має восторжествувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки", - заявив Кошта у п'ятницю, 3 січня, у Варшаві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами європейського високопосадовця, для цього необхідно продовжувати розглядати оборону як стратегічний пріоритет для ЄС. "Ось чому я закликав провести неформальну зустріч європейських лідерів на початку лютого, присвячену темі оборони", - сказав Кошта.

Також він нагадав, що Євросоюз у первісному вигляді був утворений як проєкт миру після Другої світової війни, і "нам потрібно знову зміцнити нашу безпеку, щоб забезпечити мир у Європі".

Читайте також: У МЗС України розповіли, чого чекають від головування Польщі у ЄС

Туск: Зробімо все, щоб Європа знову стала сильною

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості сильної Європи. "Якщо Європа буде безсилою, вона не виживе (...) Зробімо все, щоб Європі і Польщі не довелося платити найвищу ціну за свободу, за силу, за суверенітет. Зробімо все, щоб Європа знову стала сильною", - цитує його агенція Reuters.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року представники уряду Польщі шість місяців організовуватимуть та головуватимуть на міністерських зустрічах Європейського Союзу та виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС. Останні пів року у Раді ЄС головувала Угорщина.

Читайте також: Чого чекати Україні від головування Польщі у ЄС?