Рада ЄС хвалить Україну і чекає більшого зближення

У Раді ЄС опублікували доповідь про розширення, в якій відзначається прогрес України на шляху до Євросоюзу. Брюссель запевняє Київ у повній підтримці і висловлює готовність до поглиблення партнерства.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 17 грудня, опублікувала висновки про розширення і підтвердила повну і беззастережну прихильність перспективі членства в ЄС України, Молдови та шести країн-кандидатів на Західних Балканах. На тлі війни РФ проти України в Брюсселі підкреслюють важливість розширення Євросоюзу як стратегічного пріоритету. При цьому Грузія і Туреччина в доповіді фігурували, але до списку "фаворитів" не увійшли.

"Нічого про Україну без України"

Рада ЄС підтвердила непохитну відданість наданню постійної підтримки Україні та її народу "стільки, скільки буде потрібно, і так інтенсивно, як це необхідно", спираючись, зокрема, на підписані в червні 2024 року Євросоюзом і Україною домовленості про безпеку. "Жодна ініціатива щодо України не може бути ухвалена без України", - підкреслюється в документі.

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Рада ЄС запевнила Київ у своїй незмінній підтримці на шляху вступу до Євросоюзу, високо оцінивши його прихильність процесу реформ. Створений ЄС Фонд допомоги Україні (Ukraine Facility) забезпечує безпрецедентну фінансову підтримку і допомогу Києву в проведенні реформ, нагадує Рада ЄС. Вона вітає масштабний План України з проведення реформ і нагадує, що їхнє ефективне здійснення є передумовою для виплат з фонду.

Усі країни Євросоюзу віддані підтримці гуманітарних потреб України, а також її відновленню та реконструкції, йдеться в доповіді.

Значний прогрес України в проведенні реформ

Рада ЄС вітає "значний прогрес у проведенні реформ, досягнутий за останній рік, незважаючи на виняткові труднощі, викликані агресивною війною Росії". Завдяки цьому прогресу став можливим початок попереднього етапу переговорів про вступ України в червні 2024 року. За оцінкою Ради, процес скринінгу, який є початковою фазою переговорів, іде за планом. У Брюсселі "з нетерпінням очікують його завершення, а також наступних кроків у процесі приєднання України до ЄС". Таким кроком стане перехід до переговорів за тематичними розділами, починаючи з фундаментального, щойно для цього буде виконано всі умови.

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Рада ЄС відзначила прогрес України, досягнутий у сферах верховенства права, реформи судової системи та держуправління. У Брюсселі вказали, що ці заходи надзвичайно важливі для зміцнення стійкості України та подальшого успіху євроінтеграції. Рада ЄС вітає процес оновлення органів судового управління, зокрема Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також Конституційного суду. "Рада сподівається на продовження процесу оновлення судової системи, зокрема Верховного суду", - йдеться у доповіді.

Крім того, Рада ЄС привітала прогрес України в забезпеченні незалежного та ефективного функціонування антикорупційних інститутів. Брюссель закликає Київ розв'язати проблеми, що залишилися, і зміцнювати антикорупційну базу, продовжувати посилювати заходи з проведення фінансових розслідувань і боротьби з відмиванням грошей.

Виняткові економічні труднощі через війну в Україні

Що стосується економічних критеріїв, то Рада ЄС визнає "виняткові труднощі, з якими стикається Україна в проведенні грошово-кредитної політики та загальному економічному управлінні за нинішніх умов". З огляду на це в Брюсселі зазначають, що Україна домоглася певного прогресу у створенні функціонуючої ринкової економіки.

Рада ЄС високо оцінює зусилля української влади щодо зміцнення енергетичної безпеки та незалежності поставок в умовах постійних російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру країни. У Брюсселі підкреслюють готовність продовжувати підтримку України для термінового підвищення її енергетичної безпеки, зміцнення стійкості її енергетичної системи та відновлення енергетичної інфраструктури.

Усі країни ЄС висловили прихильність поглибленню секторального співробітництва Євросоюзу з Україною та її інтеграції у внутрішній ринок блоку на основі активнішої реалізації Угоди про асоціацію, включно з поглибленою і всеосяжною зоною вільної торгівлі.

Відновлення плюралістичного медіапростору в Україні

Рада ЄС закликала Україну продовжувати зусилля зі зміцнення свободи вираження думок і свободи ЗМІ відповідно до рекомендацій Єврокомісії, незважаючи на наявні проблеми, спричинені війною. "Зокрема, продовжувати зусилля з підтримання та поступового відновлення прозорого, плюралістичного і незалежного медійного простору", - наголошується в доповіді.

Крім того, на думку Ради ЄС, зусилля Києва в боротьбі з іноземним втручанням і маніпулюванням інформацією мають відповідати міжнародним стандартам у сфері свободи вираження думок.