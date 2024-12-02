У ЄС спрогнозували початок переговорів про вступ України

Переговорний кластер 1 "Основи процесу вступу в ЄС" з Україною можуть відкрити, найімовірніше, у квітні-травні 2025 року, повідомила єврокомісарка з розширення ЄС Марта Кос.

Переговорний кластер 1 "Основи процесу вступу в ЄС" (Fundamentals) з Україною може бути відкритий, найімовірніше, у квітні-травні 2025 року. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у понеділок, 2 грудня.

"Зараз ми готуємо все можливе, проводимо скринінг і сподіваємося, що десь у першій половині наступного року ми зможемо відкрити перший кластер, який є фундаментальним... (але) навіть якщо ми зробимо все можливе, найімовірніше, це буде не раніше квітня наступного року. Але щойно ми почнемо, далі йтимемо швидко", - сказала вона за підсумками свого візиту до Києва 1 грудня.

Марта Кос наголосила, що Україна домагається величезного прогресу, оскільки провела значну кількість реформ під час війни, що є "чимось безпрецедентним". "Моє завдання як комісарки з питань розширення - підтримати ваш уряд, щоб спочатку почати переговорний процес, а потім довести його до кінця. Це важка робота, це багато технічної роботи. Її багато по обидва боки - у Брюсселі й тут", - зазначила єврокомісарка.

Марта Кос вважає, що процес переговорів про вступ України може розпочатися у квітні-травні 2025 року Фото: Nicolas Tucat/AFP/Getty Images

Терміни закриття переговорів залежать від України

Нова методологія передбачає, що фундаментальний кластер 1 відкривається першим і закривається останнім, нагадала Кос. "Сьогодні я почула побажання, щоб наступного року ми відкрили якомога більше кластерів", - зазначила вона.

Також єврокомісарка наголосила, що терміни закриття переговорних кластерів залежать від країни-кандидата. "Ми допомагатимемо вам, я працюватиму день і ніч, щоб допомогти вам пройти через цей процес, але більша частина роботи буде зроблена на вашому боці", - сказала вона.

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Переговори з ЄС передбачають 35 розділів-глав

Переговори про вступ до Євросоюзу нових держав-членів розбиті на 35 розділів-глав, 33 з яких об'єднані у шість тематичних кластерів, які відкриваються почергово. Глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

За кожним з розділів Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України та Євросоюзу.

Президент і прем'єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п'яти років - до 2030 року.

Стефанішина: Україна хоче якнайшвидше відкрити перший кластер переговорів

Україна зробить усе необхідне для якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера з Європейським Союзом з фундаментальних питань. Як передає у понеділок пресслужба міністерства юстиції, про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на зустрічі з єврокомісаркою Кос.

"Як міністерка юстиції можу запевнити вас у пріоритизації питань, що входять до першого, ключового кластера переговорного процесу. Зі свого боку, зробимо все необхідне для якнайшвидшого відкриття першого кластера з фундаментальних питань", - заявила Стефанішина.