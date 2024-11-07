Хто опікуватиметься вступом України до ЄС у наступні роки

Кандидатка на посаду єврокомісара з питань розширення ЄС Марта Кос вважає головним пріоритетом на своїй посаді політично, економічно та фінансово підтримувати Україну, сприяючи її вступу до ЄС та допомагаючи у боротьбі з російською агресією. "Моя мета - разом з Києвом працювати над реформами, не втрачаючи темпу у переговорах про вступ, і водночас працювати над відновленням і відбудовою (України. - Ред.) у співпраці з країнами Великої сімки та іншими партнерами", - завила представниця Словенії Марта Кос під час слухань перед членами профільних комітетів Європарламенту, які відбулися у четвер, 7 жовтня. Її кандидатуру на посаду єврокомісара з питань розширення у вересні офіційно запропонувала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кос переконана, що всебічна підтримка, яку надає Євросоюз Києву, допомагає не лише українцям, а й "захищає європейський континент і весь глобальний світовий порядок, заснований на міжнародному праві". Кос пообіцяла євродепутатам, що у разі схвалення її кандидатури, вона зробить усе можливе, аби членство в ЄС стало "провідною зіркою" для "героїчної нації" українців, додавши, що це також стосується "і наших друзів з Молдови".

Два роки тому закликала "не закривати двері перед Росією"

Щоб довести свою відданість цілям розширення та щирість намірів підтримувати Україну на своїй посаді, Марта Кос заговорила українською: "Шановні українки та українці, Європейський Союз підтримує вас не зі страху чи просто з необхідності, а через глибоке почуття спільної долі. Підтримуючи вас, ми не лише демонструємо солідарність, ми хочемо довести що цінності демократії та миру, - це не просто ідеали, це зобов’язання, яких ми повинні і будемо дотримуватися".

Проте відданість Марти Кос підтримці України донедавна піддавали сумніву представники словенської опозиції. Після внесення її кандидатури на посаду єврокомісара з питань розширення колишній прем’єр-міністр Словенії Янез Янша назвав її "симпатиком Росії", яка через три тижні після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заявляла про "давні міцні відносини Словенії та Росії". Йдеться про інтерв'ю Марти Кос словенському виданню Zurnal24, опублікованому у березні 2022 року. У ньому вона засудила порушення Росією міжнародного права, але заявила, що "в наших інтересах колись мати нормальні відносини з Росією". "Ми маємо застосувати всю критику на адресу Росії, але ми не повинні закривати двері. Зовнішня політика полягає в роботі на користь наших національних інтересів. Словенія завжди мала добрі відносини з Росією, проте за часів уряду Янеза Янші ми побачили зміщення у напрямку до США і дистанціювання від Росії", - сказала свого часу Кос в інтерв'ю Zurnal24.

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Ексдипломатка та комунікаційниця

Під час слухань у Європарламенті кандидатці у єврокомісари ставили гострі й часом незручні запитань, зокрема, щодо повідомлень про її нібито співпрацю з колишньою секретною службою Югославії, до складу якої понад три десятиріччя тому входила Словенія. Проте Кос назвала це дезінформацією. "Я ніколи не була колаборанткою чи інформаторкою секретних служб Югославії та не знаю, чому опинилася у цьому списку (…). Але я рада, що можу про це відкрито заявити", - сказала Кос.

Загалом, спілкуючись з євродепутатами, Марта Кос трималася дуже спокійно й невимушено. Вочевидь, це було для неї нескладно, оскільки 59-річна Кос, журналістка за освітою, має значний дипломатичний досвід - обіймала посаду посла Словенії у Швейцарії, Ліхтенштейні, Німеччині та Латвії. Окрім того, вона працювала й речницею словенського уряду. У 2021 році Кос змінила дипломатію на діяльність у сфері політичного консалтингу і до сьогодні залишається на посаді старшого радника у брюссельській консалтинговій фірмі Kreab, що дало підстави її критикам говорити про конфлікт інтересів ймовірної єврокомісарки. Відповідаючи на запитання з приводу своєї роботи у консалтингу, вона запевнила євродепутатів, що ніколи не співпрацювала з інституціями ЄС, а її діяльність у цій сфері була зосереджена на політиці охорони здоров’я жінок і питаннях торгівлі.

"Розширення ЄС - це марафон, а не спринт", - вважає Марта Кос Фото: Nicolas Tucat/AFP/Getty Images

Курируватиме реформи та спілкуватиметься з владою країн-кандидатів

На сьогодні у пакеті розширення ЄС на різних етапах євроінтеграції перебувають Сербія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова і Північна Македонія, котрі вже ведуть переговори про вступ. Боснія і Герцеговина та Грузія - офіційні кандидати, переговорний процес щодо яких не відкритий, Косово - потенційний кандидат на вступ, і Туреччина, яка почала переговори про членство у ЄС ще у 2005 році, проте у 2019 році цей процес було зупинено.

Урсула фон дер Ляєн, окреслюючи обсяг завдань єврокомісара з питань розширення у спеціальному листі на ім’я Марти Кос, пояснила, що вони полягатимуть у сприянні процесу розширення, який має базуватися на реформах. Це передбачає безпосереднє кураторство переговорів щодо вступу з країнами-кандидатками, підтримання тісних контактів з представниками влади цих країн і нагляд за проведенням необхідних реформ. Окрім того, до сфери відповідальності єврокомісара з питань розширення входитимуть і питання відновлення України та співпраця з міжнародними донорами. У випадку існування двосторонніх суперечок між країнами-кандидатами, як от, наприклад, між Києвом і Будапештом з приводу прав угорців в Україні, Кос також буде зобов'язана виступати як посередник.

Кос: Шлях до ЄС не можливо скоротити

Хоча у своєму виступі Марта Кос весь час повторювала про намір допомагати й супроводжувати країни-кандидати протягом всього шляху до ЄС, вона так само кілька разів наголошувала, що зближення з ЄС - це процес, базований на заслугах кожної країни у проведенні реформ, зауваживши, що "розширення ЄС - це марафон, а не спринт".

Євродепутати запитували Кос, чи не вважає вона, що геополітичні обставини, а саме російська агресія, дають підстави пришвидшити процес розширення для деяких країн, натякаючи, вочевидь, на Україну та Молдову. Проте кандидатка на посаду єврокомісара була непохитна і заявила, що хоча і "поважає амбіції", але шлях до ЄС "не можливо скоротити". "Я ніколи не пожертвую якістю заради швидкості", - категорично заявила вона.

Виконання політичних зобов'язань країнами-кандидатами, особливо імплементація судової реформи та боротьба з корупцією, буде предметом особливої уваги Марти Кос, якщо її призначать на посаду. Вона пообіцяла не вагатися із рішучими діями, якщо у країні відбуватиметься "стагнація чи відкат" у цих важливих напрямках, недвозначно наголосивши, що поступ у переговорному процесі про вступ у ЄС може бути й зворотним.

По завершенні слухань члени політичних груп проведуть консультації, після яких вони вирішать затвердити чи ні кандидатуру Марти Кос на посаду єврокомісара з євроінтеграції. Голосування за склад нової Єврокомісії відбудеться під час пленарного тижня Європарламенту в Страсбурзі з 25 по 28 листопада.