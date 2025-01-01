Україна поділилася очікуваннями від головування Польщі у ЄС

Україна розраховує на посилення військової підтримки та прискорення євроінтеграції після того, яка Польща перебрала на себе головування у Раді ЄС.

Україна розраховує "на польське лідерство, принципову позицію та рішучість" після того, яка офіційна Варшава з початком 2025 року перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу. Про це у середу, 1 січня, зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі у соцмережі X.

Також він побажав успіхів Польщі "у зміцненні Європи" та додав, що "з нетерпінням чекає на тісну співпрацю" з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським "для просування порядку денного Україна-ЄС".

"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включаючи відкриття Кластеру 1 та інших кластерів за результатами скринінгового процесу", - наголосив голова МЗС України.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року представники уряду Польщі шість місяців організовуватимуть та головуватимуть на міністерських зустрічах Європейського Союзу та виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС. Польський уряд має намір зосередити свої політичні пріоритети на обороні та безпеці під час головування в Раді ЄС. Міністр європейських справ Адам Шлапка оголосив девіз на найближчі шість місяців: "Мова йде про безпеку, Європо!".

Експерти, зокрема, очікують на просування подальших санкцій проти Росії та вироблення гарантій безпеки для України.