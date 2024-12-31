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ПолітикаЄвропа

Польща перебирає головування в Раді ЄС від Угорщини

Дмитро Шварц
31 грудня 2024 р.

З початком 2025 року Польща перебирає від Угорщини головування в Раді ЄС. Уряд у Варшаві має намір зосередити політичні пріоритети на обороні та безпеці в ЄС.

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Прапори ЄС та Польщі
Політичним пріоритетом Польщі на найближчі шість місяців стане безпека ЄвропиФото: Beata Zawrzel/IMAGO

Від 1 січня 2025 року представники уряду Польщі шість місяців організовуватимуть та головуватимуть на міністерських зустрічах Європейського Союзу та виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС.

Уряд у Варшаві має намір зосередити свої політичні пріоритети на обороні та безпеці під час головування в Раді ЄС. Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка оголосив девіз на найближчі шість місяців: "Мова йде про безпеку, Європо!"

За останні пів року головування у Раді ЄС Угорщини її прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово спричиняв обурення серед країн-членів. Серед іншого, він без попереднього узгодження відвідав Москву та Пекін, де проводив, як він наголошував, політичні переговори. Багато країн ЄС розцінили це як перевищення Орбаном своїх повноважень.

У відповідь на поїздку Орбана до Москви Європейська Комісія оголосила бойкот неформальним зустрічам під час угорського головування в Раді ЄС. Зокрема, йшлося про те, що у неформальних міністерських зустрічах під керівництвом Угорщини братимуть участь лише високопосадовці, а не єврокомісари.

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