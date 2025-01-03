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ПолітикаУгорщина

Головування в ЄС: Польща не запросила Угорщину на церемонію

Олександр Куницький
3 січня 2025 р.

Таким чином Варшава відреагувала на надання Угорщиною політичного притулку колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марціну Романовському. На батьківщині його підозрюють у зловживанні з державними грошима.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр Угорщини Віктор Орбан у Брюсселі, березень 2024 року
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і прем'єр Угорщини Віктор Орбан (фото з архіву)Фото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Польща не запросила представників Угорщини на церемонію, присвячену початку її головування в Раді ЄС, повідомила заступниця польського міністра з європейських справ Магдалена Собков'як-Чарнецька у п'ятницю, 3 січня.

Таким чином Варшава відреагувала на надання Угорщиною минулого місяця політичного притулку колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марціну Романовському, який був затриманий у липні минулого року в рамках розслідування щодо зловживань з державними грошима. Ексчиновник, який зник на початку грудня після нібито лікування й опинився в Угорщині, заперечує звинувачення.

"Коли ми запрошували гостей на наш гала-вечір майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус, - цитує Собков'як-Чарнецьку агенція Reuters. - Але після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ Польщі Радослав - Ред.) Сікорський вирішив, що посол Угорщини не є бажаним гостем у театрі сьогодні".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію, додала вона.

Церемонія пройде у Великому театрі у Варшаві. У ній візьмуть участь, зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

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Головування Польщі у Раді ЄС

Від 1 січня 2025 року представники уряду Польщі шість місяців організовуватимуть та головуватимуть на міністерських зустрічах Європейського Союзу та виступатимуть посередниками в суперечках щодо законодавчих процедур ЄС.

За останні пів року у Раді ЄС головувала Угорщина. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан неодноразово спричиняв обурення серед країн-членів ЄС. Серед іншого, він без попереднього узгодження відвідав Москву та Пекін, де проводив, як він стверджував, "миротворчі" переговори. Багато країн ЄС розцінили це як перевищення Орбаном своїх повноважень.

У відповідь на поїздку Орбана до Москви Європейська Комісія оголосила бойкот неформальним зустрічам під час угорського головування в Раді ЄС. Зокрема, йшлося про те, що у неформальних міністерських зустрічах під керівництвом Угорщини братимуть участь лише високопосадовці, а не єврокомісари.

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