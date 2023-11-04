Голова Єврокомісії фон дер Ляєн прибула до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже вшосте прибула до Києва з початку війни РФ проти України. "Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС", - повідомила вона.

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прибула вранці в суботу, 4 листопада, до Києва.

"Рада повернутися до Києва для свого шостого візиту за часів війни. Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Також, за її словами, планується обговорення фінансової підтримки ЄС для відновлення України "як сучасної, процвітаючої демократії". "І як ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну", - пообіцяла голова ЄК.

Про плани фон дер Ляєн відвідати Київ повідомляли 25 жовтня ЗМІ. Тоді ж головною причиною цього візиту називалися позитивні для Києва новини щодо висновків в плані поступу України на шляху реформ у доповіді Єврокомісії про розширення ЄС.

У грудні 27 країн-членів ЄС на саміті мають вирішити, чи розпочинати з Києвом переговори про вступ до ЄС, що вимагає одностайної підтримки всіх членів блоку. Водночас 2 листопада міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила під час конференції у Берліні, що вона впевнена в тому, що блок підтримає заявку України наступного місяця. Переговори про членство, як правило, тривають роками й передбачають проведення масштабних правових, політичних та економічних реформ, пише Reuters.

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За даними інформагенції, під час нинішнього візиту фон дер Ляєн, імовірно, проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, востаннє фон дер Ляєн приїздила до Києва 9 травня цього року.

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