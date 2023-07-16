Голлівудський страйк: актори пропустили прем'єру в Берліні

Марго Роббі та Райан Гослінг не з'явились у Берліні на прем'єру кінострічки "Барбі" на знак солідарності зі страйком акторів в Голлівуді.

Прем'єра фільму "Барбі" в Берліні ввечері 20 липня відбулася без головних акторів Марго Роббі та Райана Гослінга. Таким чином актори висловили солідарність зі своїми колегами у США, які уже кілька днів страйкують. Акторський дует оголосив на прем'єрі "Барбі" у Лондоні в середу, що приєднаються до страйку, якщо профспілка ухвалить відповідне рішення.

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Раніше прем'єру довгоочікуваного нового фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер" у Лондоні перенесли на годину, щоб актори могли пройти червоною доріжкою перед оголошенням страйку. Такі зіркові учасники фільму, як Метт Деймон, Кілліан Мерфі та Емілі Блант залишили захід віддразу після оголошення страйку.

Хоча до страйку доєднуються голлівудські зірки, найбільше він стосується акторів масовки та ролей другого плану. Члени профспілки акторів SAG-AGFTRA мають право на профспілкове медичне страхування з річного доходу від 26 000 доларів США. Однак значна частина з них вже давно не досягає цієї межі.

У профспілках вимагають вищої оплати праці та прибутку від буму стрімінгових платформ, які зараз не розкривають дані про свою аудиторію та не оплачують повторні покази успішних шоу й фільмів, а також гарантій стабільної зайнятості, зокрема через загрозу творчим професіям через поширення використання технологій штучного інтелекту.

Кіноактори приєдналися до страйку голлівудських сценаристів, оголошеного на початку травня. Це - перший подвійний страйк у Голлівуді за 63 роки. Попередній пройшов у 1960 році, коли акторську гільдію очолював Рональд Рейган - згодом президент США.