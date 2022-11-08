Глави МЗС Вірменії та Азербайджану провели переговори у США

Посередником на переговорах вірменського та азербайджанського міністрів був держсекретар США Ентоні Блінкен. Він схвалив "реальні та сміливі кроки" Єревану та Баку на шляху до миру.

Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану Арарат Мірзоян та Джейхун Байрамов 7 листопада провели переговори у Вашингтоні лише через кілька годин після нової перестрілки на кордоні двох держав, повідомляє у вівторок, 8 листопада, агенція AFP.

Міністрів приймав державний секретар США Ентоні Блінкен, який виступав посередником на цих переговорах. "Сполучені Штати віддані проведенню мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном", - заявив Блінкен перед зустріччю, привітавши "реальні та сміливі кроки, спрямовані на те, щоб залишити минуле позаду та працювати над міцним миром".

За словами держсекретаря, мирні переговори будуть ґрунтуватися на попередніх дискусіях у рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй та інших бесідах між офіційними представниками Вірменії, Азербайджану та США, пише Reuters.

Основна частина зустрічі відбулася у закритому режимі. За її підсумками МЗС Вірменії і Азербайджану випустили практично ідентичні повідомлення, в яких йшлося, що Мірзоян і Байрамов "обмінялися думками про елементи потенційного мирного договору і констатували, що є низка проблем, які ще потребують вирішення".

Міністри домовилися прискорити переговори та "організувати наступну зустріч найближчими тижнями". Вони також підтвердили зобов'язання, взяті на себе головами Вірменії та Азербайджану на зустрічах 6 жовтня у Празі та 31 жовтня у Сочі.

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Вірменія та Азербайджан домовилися утримуватися від застосування сили

Після переговорів в Сочі 31 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Росії Володимир Путін 31 жовтня виступили із спільною заявою в якій пообіцяли утримуватися від застосування сили. В ній також йшлося, що сторони мають намір "вирішувати всі проблемні питання виключно на основі взаємного визнання суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів відповідно до Статуту ООН та Алма-Атинської декларації 1991 року".

Після цієї заяви Азербайджан кілька разів звинувачував Вірменію в обстрілі на кордоні. У свою чергу, міністерство оборони Вірменії заявляло, що 4 листопада, а також у ніч на 7 листопада підрозділи збройних сил Азербайджану вели вогонь за вірменськими позиціями, розташованими у східній частині кордону.

Конфлікт Єревану і Баку навколо Нагірного Карабаху, що триває кілька десятиліть, вчергове загострився в середині вересня. За версією міноборони Вірменії, Азербайджан у ніч на 13 вересня розпочав обстріл у напрямку прикордонних населених пунктів Варденіс, Сотк, Артаніш, Ішханасар, Горіс та Капан. У Баку звинуватили Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках. У результаті з обох боків загинуло понад 280 людей.