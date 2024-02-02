Глава МЗС Канади в Києві анонсувала нову коаліцію

Мелані Жолі приїхала в Україну та анонсувала створення нової міжнародної коаліції - з повернення українських дітей, незаконно депортованих в Росію.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі приїхала в п'ятницю, 2 лютого, з неанонсованим візитом в Київ. Це вже її четвертий візит до України.

На спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою міністерка анонсувала започаткування нової міжнародної коаліції - з повернення українських дітей, незаконно депортованих до Росії.

"Дітей забрали з власної домівки, від своїх родин, і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це і є справа нашої людськості, саме тому сьогодні Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей", - цитує її "Укрінформ".

Канада співголовує в 4-му пункті української "формули миру" - щодо звільнення військовополонених і депортованих. Жолі запевнила, що працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українців додому.

Читайте також: Омбудсмен про українських дітей в Росії: Їх виховують справжніми росіянами

Російські активи, зброя, безпекові гарантії

Кулеба розповів, що основні теми перемовин з Жолі стосуються насамперед зброї. "Продовжуємо працювати над отриманням систем ППО та іншої зброї, якою може нам допомогти Канада", - зазначив він.

Жолі нагадала, що Канада надала Україні допомогу вже на 9,5 мільярда доларів, зокрема військову - на 2,4 мільярда. Крім того, з 2014 року канадські збройні сили підготували понад 40 тисяч українських військовослужбовців.

Вона також розповіла, що під час свого візиту обговорюватиме фіналізацію договору щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. "Ми прагнемо надати вам постійну, передбачувану і стійку підтримку, зокрема у формі довгострокових зобов'язань. В основі цих зобов'язань буде наша підтримка співпраці та оперативної сумісності між Україною та НАТО, оскільки ми знаємо, що майбутнє України - в НАТО", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Жолі.

Кулеба зазначив, що також продовжується робота над питанням використання заморожених російських активів для відновлення України. "Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалене у 2024 році. Я не маю у цьому жодних сумнівів. Це рішення має свої складнощі і, можливо, воно буде ухвалене частинами - спочатку щодо податку на прибуток із замороженого активу, щодо прибутку і, зрештою, щодо самого активу", - сказав він.