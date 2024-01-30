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Україна й ФРН обговорили ключові положення безпекової угоди

Валерій Сааков
30 січня 2024 р.

Під час дводенного раунду перемовин Київ і Берлін обговорювали формулювання ключових положень угоди про безпекові зобов'язання, термінологію та юридичні формальності.

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Прапори Німеччини й України
Україна та Німеччина провели другий раунд переговорів про укладення безпекової угодиФото: daniel0Z/Zoonar/picture alliance

Україна та Німеччина провели дводенний раунд перемовин з метою узгодження пунктів і формулювань двосторонньої безпекової угоди, що передбачатиме й довгострокову підтримку України. Про це повідомив увечері понеділка, 29 січня, сайт президента України.

Переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. "Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.

Перший раунд переговорів команди провели 17 листопада 2023 року. Тоді Німеччина долучилася до п'яти інших держав Великої сімки (G7), з якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні перемовини.

Першою країною, яка уклала безпекову угоду з Україною, стала Великобританія.

У лютому безпекову угоду з Україною укладе Франція.

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