Україна й ФРН обговорили ключові положення безпекової угоди

Під час дводенного раунду перемовин Київ і Берлін обговорювали формулювання ключових положень угоди про безпекові зобов'язання, термінологію та юридичні формальності.

Україна та Німеччина провели дводенний раунд перемовин з метою узгодження пунктів і формулювань двосторонньої безпекової угоди, що передбачатиме й довгострокову підтримку України. Про це повідомив увечері понеділка, 29 січня, сайт президента України.

Переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. "Сторони обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності.

Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час.

Перший раунд переговорів команди провели 17 листопада 2023 року. Тоді Німеччина долучилася до п'яти інших держав Великої сімки (G7), з якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні перемовини.

Першою країною, яка уклала безпекову угоду з Україною, стала Великобританія.

У лютому безпекову угоду з Україною укладе Франція.

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