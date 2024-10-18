Глава МЗС Франції планує вперше відвідати Україну

Жан-Ноель Барро, ймовірно, приїде в Україну вже цими вихідними, пише AFP. Він планує зустрітися з Андрієм Сибігою і привернути увагу до питання депортації українських дітей до Росії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вперше після призначення на посаду минулого місяця планує відвідати Україну. Візит має відбутися вже цими вихідними, запланована, зокрема, його зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою повідомила у п'ятницю, 18 жовтня, агенція AFP.

"Я хочу нагадати всім, що те, що відбувається в Україні, впливає на безпеку нашого континенту, у тому числі щодо постачання енергії та продовольства", - наголосив Барро в інтерв'ю телерадіокомпанії France Inter перед поїздкою.

Серед питань - депортація дітей

Як зауважує AFP, візит Барро буде, серед іншого, присвячений гострим гуманітарним питанням, зокрема проблемі депортації українських дітей в Росію під час її вторгнення в Україну.

Українські посадовці неодноразово заявляли, що мають підтвердженні дані щодо депортації в РФ близько 20 тисяч українських дітей. Втім, реальна цифра може бути значно більшою. Влітку омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що з Росії та окупованих територій вдалося повернути 758 дітей. Відтоді ще кілька груп дітей повернулись на батьківщину.

Барро: Україна сама має вирішити, коли розпочинати мирні переговори

В інтерв'ю перед візитом міністр також зауважив, що поразка України у спротиві агресії Росії була б неприйнятною. "Якщо Україна впаде, це буде ухвалення "закону найсильнішого", ми не можемо допустити цього", - сказав він France Inter.

Барро додав, що Україна сама має вирішити, коли можна розпочати мирні переговори. Водночас він утримався від коментарів щодо "плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський представив партнерам з Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу (НАТО).