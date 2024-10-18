  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Глава МЗС Франції планує вперше відвідати Україну

Роман Сулима | Степан Смишляєв
18 жовтня 2024 р.

Жан-Ноель Барро, ймовірно, приїде в Україну вже цими вихідними, пише AFP. Він планує зустрітися з Андрієм Сибігою і привернути увагу до питання депортації українських дітей до Росії.

https://p.dw.com/p/4lyUs
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вперше після призначення на посаду відвідає УкраїнуФото: Stephanie Lecocq/REUTERS

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вперше після призначення на посаду минулого місяця планує відвідати Україну. Візит має відбутися вже цими вихідними, запланована, зокрема, його зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою повідомила у п'ятницю, 18 жовтня, агенція AFP.

"Я хочу нагадати всім, що те, що відбувається в Україні, впливає на безпеку нашого континенту, у тому числі щодо постачання енергії та продовольства", - наголосив Барро в інтерв'ю телерадіокомпанії France Inter перед поїздкою.

Серед питань - депортація дітей

Як зауважує AFP, візит Барро буде, серед іншого, присвячений гострим гуманітарним питанням, зокрема проблемі депортації українських дітей в Росію під час її вторгнення в Україну.

Українські посадовці неодноразово заявляли, що мають підтвердженні дані щодо депортації в РФ близько 20 тисяч українських дітей. Втім, реальна цифра може бути значно більшою. Влітку омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що з Росії та окупованих територій вдалося повернути 758 дітей. Відтоді ще кілька груп дітей повернулись на батьківщину.

Барро: Україна сама має вирішити, коли розпочинати мирні переговори

В інтерв'ю перед візитом міністр також зауважив, що поразка України у спротиві агресії Росії була б неприйнятною. "Якщо Україна впаде, це буде ухвалення "закону найсильнішого", ми не можемо допустити цього", - сказав він France Inter.

Барро додав, що Україна сама має вирішити, коли можна розпочати мирні переговори. Водночас він утримався від коментарів щодо "плану перемоги", який президент України Володимир Зеленський представив партнерам з Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Історія українського підлітка, якого вдалося повернути з РФ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Володимир Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі

Допомога Україні та "план перемоги" Зеленського: що вирішили на саміті ЄС

Допомога Україні та "план перемоги" Зеленського: що вирішили на саміті ЄС

Лідери ЄС обговорили з Володимиром Зеленським "план перемоги", проте офіційної реакції на нього не було. Труднощі залишаються і з військовою підтримкою та виділенням 50 мільярдів доларів кредиту.
Політика17 жовтня 2024 р.
Українські діти за вікном автобуса, яким їх вивозять з українського Ізюма до російського Бєлгорода, архівне фото

Міжнародного тиску на РФ для повернення українських дітей недостатньо

Міжнародного тиску на РФ для повернення українських дітей недостатньо

Як Київ намагається долучити світову спільноту до повернення депортованих Росією українських дітей - інтерв’ю DW з радницею керівника Офісу президента України, директоркою програми Bring Kids Back UA Дарією Зарівною.
Конфлікти14 червня 2024 р.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко (фото 4 липня 2024 року)

Білорусь причетна до мілітаризації українських дітей - правозахисники

Білорусь причетна до мілітаризації українських дітей - правозахисники

Правозахисні організації закидають білоруському режиму співучасть у переміщенні, перевихованні та мілітаризації українських дітей з окупованих територій та закликають МКС притягнути до відповідальності винних.
Конфлікти10 жовтня 2024 р.