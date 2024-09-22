У Франції сформовано новий правоцентристський уряд

Через понад два місяці після парламентських виборів у Франції змогли сформувати новий кабмін. До нього увійшли представники консервативної партії "Республіканці", центристського блоку Макрона та їхні союзники.

Новий уряд сформували у Франції через понад два місяці після парламентських виборів. До оголошеного ввечері в суботу, 21 вересня, складу кабінету міністрів увійшли здебільшого представники центристського блоку президента Франції Еммануеля Макрона "Разом за Республіку" і консервативної партії "Республіканці", а також члени невеликих дружніх їм партій. Один портфель дістався представнику лівих сил.

Зберіг свою посаду лише міністр оборони Себастьян Лекорню. МЗС країни очолить центрист Жан-Ноель Барро, а колишній соціаліст Дідьє Міго стане міністром юстиції.

Главою МВС призначено консерватора Брюно Ретайо. Саме його міністерство відповідатиме за можливе посилення міграційної політики Парижа, на яке раніше натякнув призначений на посаду прем'єр-міністра Мішель Барньє.

Утім, більшості в парламенті у представлених у новому уряді партій не буде. У зв'язку з цим їм, ймовірно, доведеться регулярно заручатися підтримкою опозиційних груп: "Нового народного фронту", до якого входять представники лівих і ультралівих сил, а також ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен . На тлі призначення нового уряду у Франції протестують ліві.

Представники лівих сил у Франції 21 вересня вийшли на протести на тлі оголошення нового складу уряду. У Парижі їхня кількість, за різними оцінками, могла становити від 3200 до 15 000 осіб.

Новим прем'єром Франції раніше було призначено консерватора Мішеля Барньє

На початку вересня президент Франції Еммануель Макрон призначив 73-річного консервативного політика Мішеля Барньє на посаду прем'єр-міністра країни. Барньє став найстаршим керівником французького кабінету міністрів у сучасній історії, змінивши наймолодшого, 35-річного Габріеля Атталя.

Барньє представляє правоцентристську партію "Республіканці". За час своєї політичної кар'єри він обіймав різні керівні посади як у Франції, так і в структурах Євросоюзу. З 2016 до 2019 року він керував переговорами про умови виходу Великої Британії з ЄС. 2021 року Барньє пропонував свою кандидатуру для участі в президентських виборах від партії "Республіканці", проте програв у першому турі внутрішньопартійного голосування.

Дострокові парламентські вибори у Франції

На дострокових парламентських виборах, які відбулися у Франції 7 липня 2024 року, найкращий результат показала ліва коаліція "Новий народний фронт" зі 182 депутатськими мандатами. Ультраправа партія "Національне об'єднання" із союзниками здобула 143 місця. У президентської коаліції "Разом за республіку" 168 місць у парламенті. Праві "Республіканці" отримали 47 мандатів.

Перше засідання нового кабінету міністрів заплановане на понеділок у другій половині дня. Проте ліві опозиційні політики вже заявили, що кинуть виклик уряду Барньє з висловленням вотуму довіри, а ультраправі також критикуватимуть його склад, повідомляє агенція AFP.

Барньє має виступити перед парламентом із ключовою промовою 1 жовтня.