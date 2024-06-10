Глава міноборони Нідерландів у Києві говорила про F-16

Глава міноборони Нідерландів у Києві говорила про F-1610 червня 2024 р.
Глава міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у понеділок, 10 червня, відвідала Київ, де провела зустрічі з главою уряду України Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим, про що українські урядовці повідомили у соцмережах.
За словами українського прем'єра, під час зустрічі він обговорив з Оллонгрен спільні оборонні виробництва, обмін технологіями, "саміт миру" у Швейцарії та євроатлантичну інтеграцію України.
"Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - зазначив Шмигаль.
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Як повідомив міністр оборони України Умєров, темами переговорів з колегою стали "F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств".
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Також Умєров закликав Нідерланди фінансувати виробництво зброї саме в Україні та відзначив, що країна є одним із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм.
Про якісь досягнуті домовленості українські посадовці та Оллонгрен не повідомили.