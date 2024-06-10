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Глава міноборони Нідерландів у Києві говорила про F-16

Дмитро Шварц
10 червня 2024 р.

Глава міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала Київ, де провела зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим.

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Кайса Оллонгрен та Володимир Зеленський, травень 2023 року
Кайса Оллонгрен (п) та Володимир Зеленський у травні 2023 рокуФото: Yves Herman/AP/picture alliance

Глава міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у понеділок, 10 червня, відвідала Київ, де провела зустрічі з главою уряду України Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим, про що українські урядовці повідомили у соцмережах.

За словами українського прем'єра, під час зустрічі він обговорив з Оллонгрен спільні оборонні виробництва, обмін технологіями, "саміт миру" у Швейцарії та євроатлантичну інтеграцію України.

"Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - зазначив Шмигаль.

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Як повідомив міністр оборони України Умєров, темами переговорів з колегою стали "F-16, військове співробітництво, залучення підтримки в розвиток українських оборонних підприємств". 

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Також Умєров закликав Нідерланди фінансувати виробництво зброї саме в Україні та відзначив, що країна є одним із лідерів чеської ініціативи із закупівлі для української армії снарядів калібру 155 мм.

Про якісь досягнуті домовленості українські посадовці та Оллонгрен не повідомили.

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